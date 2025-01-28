У кількох областях України посеред зими зацвіли підсніжники (фото)

Підсніжники зацвіли через теплу зимову погоду та відсутність стійкого снігового покриву

У низці областей України у січні зацвіли підсніжники. Зокрема, користувачі соцмереж публікують фото з Вінниччини, Хмельниччини, Києва та Сумщини. Квіти з’явилися майже на два місяці раніше від звичного терміну.

У соцмережах активно поширюються фото підсніжників, які зацвіли. Фахівці пояснюють це незвичне явище теплою зимовою погодою та відсутністю стійкого снігового покриву. Такий кліматичний режим «обдурив» рослини, які помилково «вирішили», що настала весна.

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Підсніжники на Хмельниччині (перше, друге фото), Вінниччині (третє фото) та у Києві фото: Євген Поворознюк, Лариса Кравченко, blacklist_of_vinn

Попри те, що цвітіння підсніжників посеред зими виглядає незвично, це явище вже не є унікальним. Унаслідок глобальних кліматичних змін природа все частіше демонструє аномальні прояви, серед яких – передчасне пробудження рослин.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На сході країни та у Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.

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