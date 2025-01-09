У Лос-Анжелесі, який потерпає від пожеж, зійшло «криваве» сонце: вражаюче відео

У США в штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації через сильні лісові пожежі, які охопили передмістя Лос-Анджелеса

У мережу потрапило відео «кривавого» світанку у Лос-Анджелесі, який потерпає від масштабних лісових пожеж. Місцеві коментують: такий моторошний схід сонця бачать вперше.

Зазначимо, у США в штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації через сильні лісові пожежі, які охопили передмістя Лос-Анджелеса.

Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей.

Сильний вітер ускладнює зусилля пожежників і сприяє швидкому поширенню вогню, яке розпочалося у вівторок. Майже 1 мільйон будинків залишилися без електроенергії.

Мешканці евакуйовувалися в умовах хаосу: дороги були перевантажені, і деякі люди залишали автомобілі, рятуючись пішки.

На даний час відомо про щонайменше п‘ятьох загиблих людей.

🇺🇸В американському штаті Каліфорнія оголошено режим надзвичайної ситуації



🔥Сильні лісові пожежі охопили передмістя Лос-Анджелеса, - повідомляє CBS News.



Зазначається, що за хвилину вогонь поглинає територію площею в 5 футбольних полів. Уже евакуйовано понад 100 тис. людей. pic.twitter.com/FiPdvWZZAa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 8, 2025

Нагадаємо, лісова пожежа, що накрила Лос-Анджелес, призвела до евакуації жителів міста. За інформацією журналістів, у небезпечному через інцидент районі проживають близько 30 тис. осіб. Обов'язкова евакуація введена в престижній частині міста Пасіфік-Палісейдс, де мешкають багато американських знаменитостей. Полум'я активно розповсюджується завдяки сильному вітру.

Раніше стало відомо, що потужна снігова буря накрила США.