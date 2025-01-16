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Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Прогноз погоди на 16 січня
фото: glavcom.ua

На дорогах країни місцями ожеледиця

У четвер, 16 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня фото 1

Лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий сніг.
Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі 5-10° морозу); у південній частині вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах Київської області подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

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Теги: Укргідрометцентр Україна погода

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