Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня

На дорогах країни місцями ожеледиця

У четвер, 16 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі на заході та південному сході країни невеликий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

В західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.

Лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий сніг.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі 5-10° морозу); у південній частині вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах Київської області подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.