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Хом'як «застряг» на дроті під час ремонту повітряної лінії електропередачі (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Хом'як «застряг» на дроті під час ремонту повітряної лінії електропередачі (відео)
Заради порятунку тварини працівникам довелося опустити провід на землю
скриншот

 Енергетики не продовжували роботи, доки тварина безпечно не опинилася на землі

У Рівненському районі енергетики під час ремонту повітряної лінії електропередачі помітили на проводі незвичного «пасажира». Тварина, схожа на хом'яка, опинилася на дроті лінії напругою 35 кВ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Рівнеобленерго».

Як саме тварина потрапила на провід, достеменно невідомо. В енергокомпанії припускають, що вона могла зачепитися за нього під час натягування, а працівники спочатку просто її не помітили.

Енергетики спершу вирішили, що на проводі сидить щур, а потім припустили, що це бобер. Зрештою працівники дійшли висновку, що перед ними, ймовірно, звичайний хом’як.

«Після реакції здивування постало питання, як безпечно допомогти йому повернутися на землю та врятувати відчайдуха», – розповіли в «Рівнеобленерго».

Щоб урятувати тварину, провід опустили. Після того як вона благополучно зіскочила на землю, енергетики повторно натягнули провід та подали напругу.

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«Іноді під час роботи трапляються ситуації, яких точно не знайдеш у жодній інструкції», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у селі Поляна Мукачівського району Закарпаття кінь зайшов до місцевого супермаркету. Тварина спокійно пройшлася торговельним залом між прилавками, дійшла до каси, розвернулася та вийшла, не пошкодивши жодного товару. У магазині з гумором відреагували на незвичного відвідувача та пожартували про свою «pet-friendly» політику.

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Теги: енергетика тварини Рівненщина

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