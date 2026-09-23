Ведмеді «взяли в осаду» ціле місто в Росії

Хижаки оточили населений пункт та заходили до різних районів Абази, їх відганяли всю ніч

Російське місто Абаза вночі 23 вересня опинилося в оточенні ведмедів. Тварин помічали одразу в кількох районах населеного пункту, а місцевим довелося відганяти хижаків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами заступника глави Хакасії Дмитра Бученіка, ведмеді виходили до міста з різних боків. «Тривожна ніч видалася в Абазі. Таєжне місто фактично опинилося в ведмежій облозі – виходи тварин фіксували з усіх боків», – заявив чиновник.

Він розповів, що одного з хижаків помітили в районі дач. «Один ведмідь біг із дачного району, зніс паркан і пішов у бік міста», – сказав Бученік. Ще одного ведмедя, за його словами, бачили біля міського мосту. «Біля мосту теж був ведмідь, його відганяли», – повідомив заступник глави регіону.

Хижаки також з'являлися в районі Абази-Зарічної та дачного товариства «Черемушки». «Ведмеді виходили з усіх боків, довелося всю ніч працювати, щоб їх відігнати», – розповів Бученік.

Частину тварин вдалося відтіснити від міста. Водночас трьох агресивних ведмедів застрелили. Один із них, за словами чиновника, був особливо великим. «Трьох ведмедів довелося відстрелити. Один був дуже великий», – уточнив Бученік.

Випадки появи ведмедів у населених пунктах останнім часом фіксують і в інших регіонах Росії. Зокрема, поблизу села Потапово Красноярського краю ведмідь напав на 39-річного працівника лісозаготівельного підприємства, який охороняв техніку. Чоловік загинув на місці.

Також варто нагадати, що ведмідь розірвав двох росіянок, які пішли до лісу по гриби. Їхні тіла було знайдено за кілька кілометрів від населеного пункту.

