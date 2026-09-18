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Густий туман накриє вісім областей України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Густий туман накриє вісім областей України
Туман ускладнить видимість на заході України вранці 19 вересня
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності на заході країни

У ніч проти 19 вересня та вранці у західних областях України очікується туман. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Попередження стосується Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

У цих регіонах уночі та вранці 19 вересня очікується туман із видимістю 200–500 м. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Густий туман накриє вісім областей України фото 1
карта: Український гідрометеорологічний центр

Раніше кліматологи прогнозували, що осінь 2026 року в Україні може бути нестабільною через вплив Ель-Ніньйо. Наприкінці вересня на заході та півночі можливі невеликі заморозки на ґрунті. У жовтні синоптики очікують значні температурні коливання та частіші дощі, а в другій половині місяця нічні заморозки можуть стати регулярними. Натомість листопад прогнозується теплішим за норму на 0,5–1,3°С, але водночас більш дощовим, туманним і вітряним.

До слова, значна частина Європи може провести зиму з температурами вище кліматичної норми та більшою кількістю опадів. Однак синоптики наголошують, що це загальна сезонна тенденція, яка не виключає окремих хвиль холоду, морозів і снігопадів. Для України цей прогноз не можна застосовувати напряму, а точніші оцінки з'являтимуться ближче до зими.

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Теги: погода Волинська область Рівненщина Львівщина Тернопільщина Хмельниччина Івано-Франківщина Закарпаття Чернівецька область

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