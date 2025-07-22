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Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики
Лисиці у Бердичівському районі Житомирщини, 3 липня 2025 року
фото: Facebook / Тваринний світ України

Через заборону полювання звірі втратили страх перед людьми

В Україні почастішали випадки появи диких тварин у межах населених пунктів і навіть біля людських осель. Лосі почали з’являтись в центрі Києва. Лисиць фіксують на набережній Дніпра та у Кривому Розі. Ведмеді заходять на Рівненщину через Білорусь. Про потенційну загрозу в коментарі «Главкому» розповів кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь.

За словами мисливствознавця, в Україні вже третій рік поспіль не проводиться полювання через повномасштабну війну, що суттєво впливає на поведінку диких тварин. «Дикі тварини відчули себе значно безпечніше. Тому, звісно, зміни відбулися – по-перше, їх стало більше. По-друге, вони втратили страх перед людьми. Змінилися стереотипи поведінки – тварини почали виходити в міста і більше не бояться людей», – зазначив Віталій Смаголь.

Лисиця з трьома лисенятами у селі Стоки, червень 2025 року
Лисиця з трьома лисенятами у селі Стоки, червень 2025 року
фото: Facebook / Тваринний світ України

Науковець розповів, що звірі з’являлися в різних містах України, а також у столиці.

«За останні два роки лосі фіксувалися на Оболоні, в районі метро «Чернігівська», на Південному мосту з боку «Лівобережної», хоча там взагалі немає жодних лісових масивів», – сказав Віталій Смаголь.

Лось бігав вулицями Києва
Лось бігав вулицями Києва
скріншот: telegram / Реальний Київ

Щодо небезпеки таких тварин для людей, він зауважив, що агресивна поведінка є винятком, але несе ризики.

«У лісі немає жодної тварини, яка без причини нападала б на людину. Якщо тварина втрачає страх перед людиною, проявляє агресію – це вже девіація поведінки. Якщо лисиця підходить до житла, поводиться агресивно, я даю понад 50% ймовірності, що вона хвора на сказ. А сказ не лікується, це 100% смертельна хвороба. Таку тварину, вибачте, треба відстрілювати», – пояснив мисливствознавець.

Віталій Смаголь також додав: проблема не лише в лисицях. Всі хижаки є потенційними носіями сказу – дикі коти, собаки, шакали. Зокрема, останні вже не обмежуються лише півднем України.

Нічна камера зафіксувала зграю вовків на Івано-Франківщині, зима 2024 року
Нічна камера зафіксувала зграю вовків на Івано-Франківщині, зима 2024 року
скріншот: Українське товариство мисливців і рибалок

«Шакали, які раніше фіксувалися тільки в Одеській області, зараз трапляються навіть на півночі Рівненської. Ведмеді – не лише в Чорнобильській зоні, є випадки заходу ведмедів на півночі Волині з Білорусі», – повідомив науковець.

З його слів, для того, аби запобігти небезпечним ситуаціям щодо хижаків  потрібно діяти радикально. Регулювання їх чисельності має відбуватися на державному рівні. 

Раніше «Главком» повідомляв, що на Закарпатті, Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Київщині та інших областях країни місцеві жителі масово фіксують у соцмережах появу жовточеревих полозів – найбільших неотруйних змій Європи, занесених до Червоної книги України. Керуючись страхом, під час зустрічі з плазунами, які можуть сягати двох метрів завдовжки, люди намагаються їх налякати або вбити. Однак експерти пояснюють: боятися цих змій не варто, потрібно лише знати правила поведінки. 

Також «Главком» інформував, що усі 28 видів кажанів, які мешкають в Україні, занесені до Червоної книги. Один з найпоширеніших – руда вечірниця – за останні 40 років кардинально змінила свою поведінку. Замість мігрувати на південь, вона все частіше залишається зимувати у великих міста. 

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Теги: екологія тварини Україна

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