Дикі тварини масово з’являються у містах та біля осель: зоолог пояснив ризики

Через заборону полювання звірі втратили страх перед людьми

В Україні почастішали випадки появи диких тварин у межах населених пунктів і навіть біля людських осель. Лосі почали з’являтись в центрі Києва. Лисиць фіксують на набережній Дніпра та у Кривому Розі. Ведмеді заходять на Рівненщину через Білорусь. Про потенційну загрозу в коментарі «Главкому» розповів кандидат біологічних наук, доцент, керівник наукової групи з дослідження мисливських ресурсів України Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена Віталій Смаголь.

За словами мисливствознавця, в Україні вже третій рік поспіль не проводиться полювання через повномасштабну війну, що суттєво впливає на поведінку диких тварин. «Дикі тварини відчули себе значно безпечніше. Тому, звісно, зміни відбулися – по-перше, їх стало більше. По-друге, вони втратили страх перед людьми. Змінилися стереотипи поведінки – тварини почали виходити в міста і більше не бояться людей», – зазначив Віталій Смаголь.

Лисиця з трьома лисенятами у селі Стоки, червень 2025 року фото: Facebook / Тваринний світ України

Науковець розповів, що звірі з’являлися в різних містах України, а також у столиці.

«За останні два роки лосі фіксувалися на Оболоні, в районі метро «Чернігівська», на Південному мосту з боку «Лівобережної», хоча там взагалі немає жодних лісових масивів», – сказав Віталій Смаголь.

Лось бігав вулицями Києва скріншот: telegram / Реальний Київ

Щодо небезпеки таких тварин для людей, він зауважив, що агресивна поведінка є винятком, але несе ризики.

«У лісі немає жодної тварини, яка без причини нападала б на людину. Якщо тварина втрачає страх перед людиною, проявляє агресію – це вже девіація поведінки. Якщо лисиця підходить до житла, поводиться агресивно, я даю понад 50% ймовірності, що вона хвора на сказ. А сказ не лікується, це 100% смертельна хвороба. Таку тварину, вибачте, треба відстрілювати», – пояснив мисливствознавець.

Віталій Смаголь також додав: проблема не лише в лисицях. Всі хижаки є потенційними носіями сказу – дикі коти, собаки, шакали. Зокрема, останні вже не обмежуються лише півднем України.

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«Шакали, які раніше фіксувалися тільки в Одеській області, зараз трапляються навіть на півночі Рівненської. Ведмеді – не лише в Чорнобильській зоні, є випадки заходу ведмедів на півночі Волині з Білорусі», – повідомив науковець.

З його слів, для того, аби запобігти небезпечним ситуаціям щодо хижаків потрібно діяти радикально. Регулювання їх чисельності має відбуватися на державному рівні.

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