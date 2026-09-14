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Канада розглядає статус асоційованого члена ЄС – WSJ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Канада розглядає статус асоційованого члена ЄС – WSJ
Прем’єр-міністр Марк Карні також виступає за участь Канади в європейських програмах навчання за кордоном
фото: АР

Оттава шукає нові формати економічної та політичної співпраці з Європою

Канада вивчає можливість отримати статус «асоційованого члена» Європейського союзу на тлі загострення торговельних відносин зі США. Прем’єр-міністр Канади Марк Карні доручив спеціальному посланнику в Європі опрацювати варіанти поглиблення зв’язків із ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Карні протягом кількох місяців проводив приватні переговори з європейськими лідерами щодо майбутнього відносин Канади з Європою. За даними WSJ, він спілкувався з представниками Франції, Італії, Німеччини та країн Скандинавії.

Канадський прем’єр доручив спеціальному посланнику в Європі вивчити найбільш амбітні варіанти співпраці. Паралельно технічні робочі групи опрацьовують можливі механізми нового формату.

Який статус може отримати Канада

Одним із варіантів є створення статусу «асоційованого члена» Європейського союзу. Він відрізнятиметься від повноправного членства та не передбачатиме приєднання Канади до спільного ринку ЄС у нинішньому форматі.

Канадські та європейські чиновники шукають можливість тісніше пов’язати країну з окремими секторами європейського ринку. Серед пріоритетних напрямів:

  • енергетика;
  • штучний інтелект;
  • критично важливі мінерали;
  • виробництво батарей;
  • напівпровідники;
  • оборонна промисловість.

У перспективі канадські товари, послуги та працівники окремих галузей могли б отримати більше можливостей для переміщення між Канадою та Європою.

Під час переговорів із Францією також порушувалося питання про можливість для громадян Канади жити та працювати в Європі без віз. За даними WSJ, цю пропозицію обговорювали представники обох сторін.

Канада та Європа готують спільні проєкти

Потенційне зближення не обмежується торгівлею. Серед ідей – прокладання підводних кабелів для прямого сполучення між Канадою та Європою.

Сторони також розглядають спільне будівництво центрів обробки даних, хмарних сховищ і супутникових мереж. Такі проєкти мають забезпечити альтернативні американським технологічним компаніям канали цифрової інфраструктури.

Окремий напрям – енергетика. Карні виступає за розвиток інфраструктури, яка дозволила б Канаді збільшити постачання газу європейським партнерам. Значна частина канадського експорту енергоносіїв нині проходить через США.

Канадський уряд також вивчає можливості використання арктичних маршрутів. Зокрема, йдеться про транспортування канадських добрив до Європи через Північно-Західний прохід із використанням криголамів.

Оттава хоче посилити співпрацю в науці та освіті

Ще один напрям – наукова взаємодія. Канада та ЄС обговорюють можливість тіснішої співпраці між науковими установами та створення ширшої мережі дослідницьких контактів.

Карні також виступає за участь Канади в європейських програмах навчання за кордоном. Це може розширити можливості для канадських і європейських студентів навчатися в університетах країн-партнерів.

Водночас остаточних домовленостей щодо нового статусу поки немає. За даними WSJ, європейські чиновники обережно ставляться до ідеї окремого формату для Канади, оскільки вона може створити прецедент для інших країн.

Канада обговорює участь у позиці ЄС для України

Окремим напрямом переговорів Канади з Європейським союзом є підтримка України. За даними Financial Times, Оттава веде переговори щодо свого внеску до €90-мільярдної позики ЄС для України.

Сторони розраховують узгодити внесок Канади до саміту ЄС–Канада, який відбудеться 29–30 жовтня в Монреалі.

Український напрям уже посідає важливе місце у двосторонніх відносинах Канади та України. 10 вересня Карні та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про 100-річне партнерство. Документ передбачає поглиблення співпраці у сфері оборони, економіки, відновлення, освіти та технологій.

Канадський уряд також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії надав Україні понад $8,5 млрд військової допомоги. Окремо сторони домовилися про довгострокове оборонно-промислове партнерство, зокрема спільне виробництво безпілотників, засобів протидії дронам та боєприпасів.

Торговельний конфлікт зі США

Пошук нових зв’язків із Європою відбувається після провалу переговорів Канади зі США щодо торговельних умов. У серпні Вашингтон запровадив 50% мита на частину канадських товарів, після чого Оттава оголосила про відповідні заходи. «Главком» писав про запровадження США 50% мит після зриву переговорів із Канадою

З 8 вересня Канада почала застосовувати тарифи у розмірі 15%, 25% та 50% приблизно до 700 категорій американської продукції. Під обмеження потрапили, зокрема, метали, побутова техніка, електроніка, смартфони, одяг, морепродукти та молочна продукція. Канада запровадила мита на американські товари

У відповідь президент США Дональд Трамп підписав укази про нові обмеження щодо низки канадських товарів. Вони стосуються, зокрема, алкоголю, молочної продукції та мотоциклів. Трамп відповів на канадські мита новими обмеженнями

На тлі торговельної суперечки уряд Карні шукає можливості для розширення економічних зв’язків з іншими партнерами. Європейський союз став одним із ключових напрямів цієї політики.

Нагадаємо, у травні Марк Карні став першим главою неєвропейського уряду, запрошеним на саміт Європейського політичного співтовариства в Єревані. Під час зустрічі він заявив про необхідність тіснішої взаємодії Канади та європейських країн у питаннях безпеки й економіки. «Главком» писав про посилення союзу Канади та ЄС на тлі напруженості зі США

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Теги: конфлікт Марк Карні Європейський Союз послуги Вашингтон Дональд Трамп Європа енергетика Канада

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