Під Бахмутом загинув Сергій Руденко – брат нардепа Олександра Юрченка

У захисника залишилося четверо дітей

Учора відбувся чин поховання Сергія Руденка, який загинув під Бахмутом на Донеччині. Про це написав його брат – народний депутат та активіст Олександр Юрченко.

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Сергій з позивним Тоха пішов на фронт добровольцем й мужньо боронив Батьківщину. Захисник був снайпером і загинув на початку червня під Бахмутом в селі Богданівка.

Сергій Руденко та Олександр Юрченко фото: Олександр Юрченко / Facebook

«Найкращий снайпер підрозділу, неймовірно сильний воїн, батько чотирьох дітей, чоловік який по-справжньому кохав свою дружину! Людина яка була другом і наставником! Патріот і захисник!» – зауважив про брата Олександр Юрченко.

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Брати мали багато планів на майбутнє фото: Олександр Юрченко / Facebook

«Україна втратила взірцевого воїна, сильного і вірного захисника. Тоха у найскладніші моменти надихав та наставляв побратимів. Від нас пішов герой, який знищив безліч ворогів та неодноразово рятував від смерті тих, хто бився поруч із ним», – наголосив спецпідрозділ «Хорт».

До слова, минулого року скандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту (відео).