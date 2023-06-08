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Під Бахмутом загинув Сергій Руденко – брат нардепа Олександра Юрченка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Під Бахмутом загинув Сергій Руденко – брат нардепа Олександра Юрченка
Сергій Руденко захищав Україну на передовій
фото: Олександр Юрченко / Facebook

У захисника залишилося четверо дітей

Учора відбувся чин поховання Сергія Руденка, який загинув під Бахмутом на Донеччині. Про це написав його брат – народний депутат та активіст Олександр Юрченко.

Сергій з позивним Тоха пішов на фронт добровольцем й мужньо боронив Батьківщину. Захисник був снайпером і загинув на початку червня під Бахмутом в селі Богданівка.

Сергій Руденко та Олександр Юрченко
Сергій Руденко та Олександр Юрченко
фото: Олександр Юрченко / Facebook

«Найкращий снайпер підрозділу, неймовірно сильний воїн, батько чотирьох дітей, чоловік який по-справжньому кохав свою дружину! Людина яка була другом і наставником! Патріот і захисник!» – зауважив про брата Олександр Юрченко.

Брати мали багато планів на майбутнє
Брати мали багато планів на майбутнє
фото: Олександр Юрченко / Facebook

«Україна втратила взірцевого воїна, сильного і вірного захисника. Тоха у найскладніші моменти надихав та наставляв побратимів. Від нас пішов герой, який знищив безліч ворогів та неодноразово рятував від смерті тих, хто бився поруч із ним», – наголосив спецпідрозділ «Хорт».

Під Бахмутом загинув Сергій Руденко – брат нардепа Олександра Юрченка фото 1

До слова, минулого року скандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту (відео).

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Теги: війна пам'ять Донеччина військові снайпер поховання Олександр Юрченко фронт

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