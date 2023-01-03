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Коли українці святкуватимуть Великдень у 2023 році

Олександра Садова
glavcom.ua
Коли українці святкуватимуть Великдень у 2023 році
фото з відкритих джерел

У 2023 році в Україні свято будуть святкувати досить рано – Воскресіння Христове цього року припадає на 16 квітня

Великдень – одне з найважливіших християнських свят. У цей день, згідно з християнським віруванням, воскрес Син Божий після того, як його розіп’яли на хресті. 

У 2023 році в Україні свято будуть святкувати досить рано – Воскресіння Христове цього року припадає на 16 квітня. 

Таку Пасху вважають досить ранньою, адже дата святкування щороку різниться. Це перехідне свято. Його дату розраховують за місячним календарем. Великдень може випадати на період з 4 квітня до 8 травня.

Підготовка до Великодня починається за сім тижнів з початком Великого посту. У 2023 році піст триватиме з 27 лютого по 15 квітня.

Зазначимо, що віряни західного обряду відзначатимуть Воскресіння Христове на тиждень раніше, 9 квітня.

Традиції святкування

У Світле Христове Воскресіння в церквах освячують паски, сирні паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки) та інші частування, приготовані до святкового столу. Люди кладуть в плетений кошик продукти, накривають їх красивим рушником і йдуть в храми святити. Також на Великдень в церквах освячується артос – квасний хліб. Його роздають вірянам для зберігання вдома протягом року. Артос приймають натщесерце при хворобах.

Один з атрибутів свята – квіти. Люди святять на службах живі або штучні букети. Потім приносять їх додому, ставлять перед іконами, прикрашають ними святковий стіл.

На Великдень люди вітають один одного фразою: «Христос воскрес!», На що треба відповідати: «Воістину воскрес!».

У сім'ях існує традиція вимірювати силу шляхом розбивання пасхальних яєць. Той член сім'ї, який розіб'є всі яйця і залишиться з цілим, вважається найсильнішим.

У цей день прийнято відвідувати родичів, проводити час в колі сім'ї, влаштовувати гуляння, розваги. У деяких регіонах це свято носить назву «Зелені святки», на яких люди співають обрядові пісні, вітають близьких, ходять по домівках, вихваляють господаря і бажають благополуччя.

Багато хто вірить, що на Великдень відкриваються небеса. Тому роблять в цей день магічні обряди. Молоді дівчата проводять привороти на улюблених чоловіків і ворожать на судженого. Народні цілителі вважають, що період великодніх свят – найкращий момент для зцілення від хвороб.

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Теги: христианство весна свято Великдень 2023 релігія православна церква

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