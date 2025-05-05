Інцидент трапився на найдовшій китайській річці Янцзи

Поблизу міста Біцзе провінції Гуйчжоу внаслідок шторму загинули дев'ять туристів. Сильний вітер перевернув чотири круїзні судна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Через негоду у воду потрапили 84 людини, з яких 74 вдалося врятувати, ще одна зазначена як безвісти зникла – її пошуки тривають. 70 постраждалих відправили до лікарні, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Глава Китаю Сі Цзіньпін доручив «зробити все можливе» для пошуку та порятунку туристів. Для цього залучили близько 500 рятувальників. За його словами, влада має посилити заходи безпеки, оскільки останнім часом почастішали нещасні випадки на туристичних об'єктах та у великих громадських місцях.

Нагадаємо, Київ увечері 3 травня охопила пилова буря. Природне явище спостерігали і мешканці Київської, Житомирської та Рівненської областей.

Як повідомлялося, у ніч на 2 травня Москву та область накрив рекордний за 116 років снігопад, який суттєво перевищив усі попередні травневі показники. За даними метеорологів, за 36 годин у столиці випало 43 мм опадів, що становить близько 70% місячної норми.

До слова, зміна законів часу вважається неможливою, однак NASA заявило, що одна штучна споруда в Китаї настільки величезна, що, ймовірно, вплинула на обертання Землі. Доктор Бенджамін Фонг Чао з Центру космічних польотів Годдарда при NASA представив дослідження, що пов'язує розміри і вагу греблі «Три ущелини» в Китаї зі зміною орбіти Землі.