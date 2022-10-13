Командир Тітушко. Як герой мемів потрапив з-під суду у військо

Вадим Тітушко мав кілька шансів опинитися у тюрмі і знову вийшов з води сухим

Місяць тому адвокат Вадима Тітушка Олександр Тананакін оголосив, що кримінальне провадження проти його клієнта закрито, а сам Тітушко зараз служить в армії.

«Главком» розповідає, що відомо про військову службу Тітушка і яку саме справу закрили, коли він вже був у війську. Адже стосувалася вона геть не сумнозвісного нападу на журналістів...

Як Тітушко опинився в армії

5 вересня адвокат Вадима Тітушка Олександр Тананакін опублікував ухвалу про закриття провадження. В ухвалі суд вказав, що Вадим Тітушко наразі проходить військову службу на посаді командира відділення ремонтної роти бронетанкового озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону.



Посада командира відділення передбачає підпорядкування від трьох до 15 військовослужбовців.

Більше деталей судова ухвала не містить. Адвокат на прохання журналістів розповісти подробиці не відповів. У Мін’юсті «Главкому» також повідомили, що не мають даних, як Тітушка зарахували на військову службу, але повідомили, що з 2021 по 2022 рік у СІЗО він не сидів.

Водночас Міністерство юстиції навело приклад героїзму двох колишніх засуджених. Киянин та мешканець Житомирської області відбували покарання, але були звільнені на підставі указу президента про помилування. У військкоматі, куди вони звернулись, їм було визначено військові підрозділи для несення служби. Обидва загинули у боях із російськими загарбниками.

На початку повномасштабної війни був ухвалений закон, що дозволяє особам, які є підозрюваними та обвинуваченими, бути зарахованими до лав Збройних сил для оборони країни. На запит «Главкома» департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції відповів, що з початку війни 16 осіб, які сиділи у СІЗО, пішли боронити Україну.

Справа про розбій з угоном

У лавах ЗСУ Вадим Титушко опинився, коли його справу розглядав суд у Броварах. Якщо промоніторити хід справи, все відбувалось протягом серпня-початку вересня 2022 року: в ухвалі суду від початку серпня про те, що Тітушко в армії, ще не йдеться, а у вересневій – така інформація вже з’являється.

Справа, яку розглядав суд у Броварах, стосувалася злочину, скоєного у 2018 році у селі Рожни неподалік Києва.

«У липні в один з будинків села Рожни Броварського району Київської області проникла група осіб у чорних масках та спортивному чорному одязі, зі зброєю. Зв’язавши власників будинку, вони забрали гроші, після чого покинули місце злочину на автівці господаря. У скоєнні цього злочину підозрюються кілька осіб, серед яких і громадянин Тітушко», – так злочин прокоментував журналістам тодішній речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу (розбійний напад) і ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу (незаконне заволодіння транспортним засобом). Підозрюваним загрожувало позбавлення волі до 12 років.

Як розповів «Главкому» староста села Володимир Кабиш, Рожни село дуже спокійне, тут зареєстровано 1,2 тис. людей, багато садів, селяни вирощують фрукти. Також у Рожнах є кілька фешенебельних котеджів і буває, що місцеві жінки наймаються туди на роботу.

Кабиш припустив, що пограбування у 2018-му вчинили не місцеві, які повелися на зовнішній вигляд двоповерхового котеджу. Власниця, яка до пограбування постійно мешкала у цьому будинку, тепер живе в іншому місці.

«Її щоденно водій привозив і забирав вранці на Toyota Prado. Тепер, як кажуть сусіди, жінка тут буває рідко. До війни за її будинком пильнував охоронець, а тепер його немає. Час від часу приходить стороння людина, годує собак», – розповів «Главкому» староста Володимир Кабиш.

Тітушка зрештою затримали. Із судових матеріалів того періоду випливає, що станом на серпень-2020 він сидів під цілодобовим домашнім арештом. Просив суд переглянути запобіжний захід і відпустити його під особисте зобов’язання. Скаржився на стан здоров’я: свого і батьків. Переконував, що має намір навчатись у виші і працювати. Але суд відмовив.

Розслідування тривало чотири роки, з них останні два у Броварському міськрайсуді, поки цей суд зрештою не закрив справу. Причиною уього стало порушення вимог Кримінально-процесуального кодексу з боку прокуратури: прокурор скерував обвинувальний акт до суду з порушенням термінів досудового розслідування: 17 вересня 2020 року підписав обвинувальний акт щодо Тітушка, а направив до суду аж 16 жовтня. Це стало зачіпкою для адвокатів клопотати про закриття кримінального провадження. І обвинувачений вийшов сухим із води.

«Главком» звернувся до Броварської окружної прокуратури з проханням пояснити, чому «профукали» справу. Звідти відповіли, що не погоджуються з рішенням суду першої інстанції і подали апеляцію.

Київський апеляційний суд 20 вересня завернув скаргу Броварської окружної прокуратури, оскільки у ній відсутнє обґрунтування стосовно незаконності і необґрунтованості рішення Броварського суду.

До слова, з відкритих у судовому реєстрі ухвал, можна побачити, що потерпіла не відвідувала засідання у справі. Можна припустити, що покарання Тітушка її не особливо цікавило.

Цікава деталь: схожий кейс у Тітушка був у 2011 році. Тоді Білоцерківський міськрайонний суд Київської області виніс вирок за крадіжку, поєднану з проникненням у житло (ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу). ЗМІ писали, що Вадим Тітушко, разом із товаришами, пограбували оптову базу і винесли комп’ютери та монітори. Тітушко одержав три роки тюрми, які було замінено на рік умовно. У 2012 році суд звільнив його від відбування, оскільки закінчився іспитовий термін.

Як Тітушко став мемом

20-річний мешканець Білої Церкви Вадим Тітушко прославився на всю країну 18 травня 2013 року. Тоді у столиці, під час акції опозиції «Вставай, Україно!», юнак у числі групи молодиків спортивної статури став учасником бійки з представниками опозиції. Під час інциденту постраждали журналістка «5 каналу» Ольга Сніцарчук та фотограф видання «КомерсантЪ Украина» Влад Содель.

«Оля Сніцарчук, журналістка 5-го каналу підбігла до місця події. Коли вона почала знімати, її повалили на землю. Розбили губу, били. Зараз її забрала швидка. Міліція не реагувала», – написала тоді журналістка Крістіна Бердинських.

Напад вдалося припинити лише за допомогою правоохоронців та співробітників «Беркуту».

Слава до Вадима Тітушка прийшла після нападу на журналістів у 2013 році Фото: Владислава Соделя

Серед учасників сутичок в об’єктив фотокамери потрапив Тітушко. Згодом він став одним із чотирьох обвинувачених у побитті журналістів. Суд дав Тітушку три роки позбавлення волі з відтермінуванням виконання рішення суду на два роки. Себто умовний термін.

Вже під час Революції Гідності «тітушками» стали називати усіх спортивних молодиків, які на замовлення тодішньої влади грубою силою намагалися розігнати мирні протести або здійснювали різні провокації за грошову винагороду. Сам Тітушко під час Революції Гідності нібито був помічений на антимайдані в Обухові.

«Його обличчя після побиття журналістів стало відомо всій країні. Тож слід очікувати на нові подвиги Вадіка Румина (прізвисько Тітушка) та його братви. Працівники Київської ОДА анонімно повідомили, що наказ залучити головного «тітушку» країни віддав особисто губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк», – заявив тоді опозиційний політик Олег Ляшко.

Минуло два місяці і Вадим Тітушко, знову ж таки, зі слів очевидців, «перефарбувався». «У Білій Церкві на блокпосту Євромайдану стоїть Вадік Тітушко охороняє дорогу на Київ від «тітушок». Вважаю це досягненням революції», – написав у соцмережі журналіст Віталій Портников 21 лютого 2014 року.

Віталій Тараненко, «Главком»