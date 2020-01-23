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    Суспільство

    «Zara Home» – «закуток русского міра». Торговельну мережу пікетували у Києві

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    Компанія Zara Home зневажає українців, -&nbsp;Рух &laquo;Українська Дія&raquo; - «Zara Home» – «закуток русского міра». Торговельну мережу пікетували у Києві
    Компанія Zara Home зневажає українців, - Рух «Українська Дія»

    Кожен, хто купує в торговельній мережі, допомагає «русскому міру» поглинати Україну! - активісти

    У Києві пікетували «Zara Home» після виходу матеріалу «Главкому» про те, що торговельна мережа офіційно відмовилась обслуговувати українців українською мовою. Про це йдеться на сторінці «Рух «Українська дія» у Facebook.

    «Рух «Українська Дія» пікетував 21 січня 2020 Zara Home Kiev у ТЦ Guliver, щоб розповісти українцям, що кожен, хто купує в торговельній мережі, допомагає «русскому міру» поглинати Україну!», - йдеться у повідомленні.

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    Активісти зазначили, що «міжнародна компанія Zara Home має сайт каталонською, галісійською і навіть мовою басків, але для України (чомусь?!.) її керівництвом в Москві «передбачило» ЛИШЕ московську та англійську мови».

    «Як бачимо, міжнародна компанія, штаб-квартира якої знаходиться в Іспанії, допомагає Путіну ширити в Україні «русскій мір», - написали «рухівці».

    Пікетувальники закликали поширювати інформацію про те, що «Zara Home – допомагає знищенню України».

    Нагадаємо, 16 січня покупцю з Києва, який цікавився, чому сайт компанії zarahome.com не дає можливості робити покупки з території Україні державною мовою, у відділі обслуговування клієнтів компанії Zara поінформували, що «для Вашої країни передбачені лише російська та англійська мови».

    торгівля українці активісти українська мова протести у Києві Facebook
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