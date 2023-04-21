Атака дронів на Україну і вибух у російському Бєлгороді: головне за ніч

У ніч на 21 квітня повітряна тривога в Києві та низці областей тривала три години

Ворог знову тероризував Україну іранськими дронами

Цієї ночі через зліт ворожого винищувача коротка повітряна тривога охопила всю Україну, а згодом, після недовгої перерви, через активність дронів типу «Шахед» знову поширилася на Київ і низку областей. У столиці працювали сили протиповітряної оборони, на Полтавщині внаслідок влучання ворожого безпілотника зафіксовано руйнування. Тим часом у російському місті Бєлгород стався потужний вибух, унаслідок якого на одній із вулиць утворилася величезна воронка. Причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 21 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Ворожа атака на Україну

У ніч на 21 квітня повітряна тривога в Києві та низці областей тривала три години. Ворог запустив іранські дрони-камікадзе. Це була вже друга повітряна тривога за цю ніч. Перша оголошувалася через зліт винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал». Тоді небезпека тривала приблизно 20 хвилин.

У Київській області під час другої повітряної тривоги спрацювали сили протиповітряної оборони. Сили оборони збили вісім ворожих безпілотників. У Полтавській через влучання безпілотника є руйнування. За попередніми даними, минулося без постраждалих.

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Вибух у Бєлгороді

У російському місті Бєлгород стався потужний вибух, унаслідок якого на одній із вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів. Причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.

Унаслідок події постраждали дві жінки. Одну в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано з черепно-мозковою травмою.

Австрія заморозила російські активи на два млрд євро

Австрія заморозила активи, пов’язані з підсанкційними особами з РФ, на суму майже два мільярди євро. Про це 20 квітня заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у Twitter.

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«Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора і з початку війни заморозили

Група «Вагнер» просила зброю в Китаю

На початку цього року приватна військова компанія російського терориста Євгена Пригожина «Вагнер» зверталася до Китаю з проханням про постачання зброї. Пекін цей запит проігнорував. Про це йдеться у «злитих» у мережу секретних документах США, пишуть The Telegraph та Financial Times.

Словенія долучиться до закупівлі боєприпасів для України

Уряд Словенії планує приєднатися до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України.

Рішення ухвалили на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у межах плану постачання артилерійських боєприпасів в Україну, який передбачає надання одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.