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Коли Росія влаштує наступний ракетний терор? Прогноз розвідки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Коли Росія влаштує наступний ракетний терор? Прогноз розвідки
Росіяни почали збільшувати інтервали між масованими обстрілами й коли вони підійшли фактично до нулів, були змушені зупинитися
фото з відкритих джерел

Буданов: «До осені, якщо вони не будуть витрачати жодної ракети, у них буде певна кількість ракет – менша, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки – але досить значна»

Росія зробила паузу в ракетних обстрілах України, проте країна-агресорка накопичує ракети для зриву української наступальної операції. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у інтервʼю «РБК-Україна».

Ворог аби протистояти контрнаступу ЗСУ продовжує виробляти нові ракети, більша частина яких буде застосована під час активних бойових дій. Хоч росіяни нарощують свій потенціал, проте ці обсяги є недостатніми для проведення інтенсивних ракетних ударів.

«Перший ракетний удар – у залпі було біля 120 ракет. Удари пішли по понеділках, пам'ятаєте, це вже навіть як мем було? Потім постійно кількість ракет у залпі зменшувалась, інтенсивність тримали. Потім стали нарощувати проміжок. Потім стали ще збільшувати проміжок і ще зменшувати кількість ракет», – зауважив начальник розвідки.

Росіяни почали збільшувати інтервали між масованими обстрілами й коли вони підійшли фактично до нулів, були змушені зупинитися. Буданов наголосив, що це один із аспектів, який пред'явили колишньому воєначальнику Суровікіну – що він привів ракетний арсенал Російської Федерації до нулів.

Проте країна-агресорка готується до нових ракетних ударів. Очільник ГУР вважає, що здебільшого окупанти битимуть по угрупованнях українських військ, які будуть формуватися. Та все ж до наступної осені навряд ворог знову зможе так масовано обстрілювати нашу енергосистему.

«До осені, якщо вони не будуть витрачати жодної ракети, у них буде певна кількість ракет – менша, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки – але досить значна. Але цього не станеться, тому що вони планують використати ці ракети зараз», – переконаний Буданов.

Раніше ЗСУ розповіли про запас ракет у Росії та ймовірність нових обстрілів.

Як відомо, як росіяни змінюють свою тактику обстрілів.

Зауважимо, у червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни. Водночас з лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіуса дії.

Теги: ракета обстріл ворог Україна росія Кирило Буданов

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