28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Забороняється ламати гілля горобини

Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день жіночого здоров'я і День охорони праці в Україні та світі. Віряни вшановують пам'ять апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима.

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Яке сьогодні релігійне свято

28 квітня в церковному календарі – день пам’яті апостолів від 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима. Вони були сучасниками апостола Павла. Аристарх, наприклад, служив у нього, а згодом став єпископом міста Анамея.

Пуд був Римським сенатором, вів благочестиве життя. Часто у нього в гостях залишалися апостоли Петро і Павло. Потім він навіть перетворив свій будинок у церкву. Трохим народився в Ефесі, супроводжував Павла в подорожах, проповідуючи разом з ним християнство. Коли імператором став Нерон, всі вони були закатовані за свою віру.

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Що не можна робити цього дня

Не можна ображати бджіл, адже цей день слов'яни пов'язували з цими комахами.

Не варто багато працювати, перепрацьовувати.

Забороняється ламати гілля горобини.

Не розповідайте людям, що вас оточують, секрети, бо згодом все таємне стане явним. Будь ласка, читайте текст після реклами

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: ясний день і похмурий вечір – отже погода скоро погіршиться;

в ярі замерзла земля – буде поганий урожай;

в будинок залетіла бджола – чекайте на приємну звістку;

зоря має червоний колір – буде сильний дощ і вітер; Будь ласка, читайте текст після реклами

бджоли літають біля квітів та дерев – буде гарна погода, а якщо ховаються у вулики – піде дощ;

вже відцвіла вишня – більше не буде заморозків;

ніч прохолодна – найближчими днями буде тепла погода.

Цього дня серед селян було заведено оглядати пасіки та вулики. Серед наших предків існувало повір'я, що 28 квітня бджоли настільки ласкаві, що не покусають навіть справжніх грішників. Вірили, якщо над малюком кружляє бджола, то його життя буде успішним.

28 квітня, перед тим як поселити бджіл в новий полагоджений вулик, його обов'язково окроплювали освяченою водою. Ті, хто вулика вдома не мав, купували на базарі мед. А вранці випивали склянку холодної води з ложкою меду – щоб бути здоровими.

Який завтра день в Україні і світі

28 квітня в Україні святкують День охорони праці. Свято було створене 2006 року і бере свій початок з Всесвітнього дня охорони праці (заснований 2003 року і також припадає на 28 квітня).

Міжнародна організація праці висунула термін "Охорона праці", щоб знизити рівень травмування та смертності на роботі. Досить часто трапляються нещасні випадки (особливо, якщо не дотримуватися вимог безпеки), техніка перебуває у незадовільному стані або на виробництві порушуються вимоги трудової дисципліни. Кількість хворих людей може зростати через недотримання санітарних вимог.

Також, 28 квітня Міжнародний день пам'яті всіх жертв праці. Пам'ятна дата була створена для розголосу кількості осіб, які загинули під час виконання своїх посадових обов'язків.

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Щодня у світі на роботі помирає 5-6 тисяч осіб. Історія події починається ще 1989 року, коли профспілки США і Канади провели день пам'яті працівників, які загинули на роботі.

А ще, 28 квітня святкують День читання великої поезії. Свято було засноване в США, де на квітень припадає місяць поезії.

Цього дня зазвичай вшановують відомих поетів і мистецтво поезії.

28 квітня День біологічного годинника (циркадний ритм). Традиція свята прийшла до нас із США.

На жаль, історія його заснування невідома, але цей день дуже важливий для людини, адже змушує нас прислухатися до свого організму. Біологічний годинник (циркадний ритм) — добові фази активності, які повторюються. Він допомагає урегулювати графік неспання та сну, харчову поведінку, рівень гормонів тощо. Концентрація гормонів в різні години доби та генетичні механізми впливають на циркадний ритм.

Також, 28 квітня святкують День порятунку жаб. Щорічний захід, який спрямований на підвищення обізнанності про важливість збереження земноводних, а також ті загрози, з якими стикаються жаби по всьому світі.

Подія була створена і координується організацією SAVE THE FROGS! 2009 року.

А ще, 28 квітня День обізнаності про недіагностованих дітей. Щорічний захід проводять в останню п'ятницю другого весняного місяця.

Його головна мета полягає в тому, щоб підвищити обізнаність про проблеми, з якими стикаються діти, уражені недіагностованими генетичними захворюваннями, та їхні сім'ї.

28 квітня святкують Всесвітній день жіночого здоров'я. Щорічна подія, яка припадає на останню п'ятницю другого місяця весни. Вона спрямована на сприяння добробуту та здоров'ю жінок в усьому світі.

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Цього дня прийнято розповідати про унікальні хвороби, з якими стикаються жінки, про важливість правильного догляду за собою. Часто жінка в сучасному світі намагається поєднувати материнство, кар'єру, роль подруги, дружини і доньки. Це, а також постійні стреси, можуть негативно впливати на жіноче здоров'я.

Іменини

Андрій, Віктор, Трофим, Савва, Василина, Анастасія.