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Зеленський зустрівся з радником прем'єра Британії з нацбезпеки: деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з радником прем'єра Британії з нацбезпеки: деталі
Очільник України Володимир Зеленський та радник прем’єра Великої Британії Тімоті Барроу у Києві
фото: Офіс президента

Зеленський наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що у зустрічі також взяли участь начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін і помічник голови британського уряду з військових питань Джеймі Норман.

Глава держави відзначив лідерську позицію Великої Британії щодо оборонної підтримки України.

«Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки», – сказав Зеленський.

Президент і радник прем’єр-міністра Великої Британії обговорили питання подальшого надання оборонної допомоги нашій державі.

Зокрема, Зеленський наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору. Він закликав Велику Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України.

Сторони також обговорили підготовку до проведення Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку. Глава держави зазначив, що Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни й посилять безпеку Європи.

Глава української держави також поінформував радника прем’єр-міністра Великої Британії про роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України, допоки наша держава перебуває на шляху до членства Альянсі.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія відправила українським військовим снаряди зі збідненим ураном.

Теги: Велика Британія Володимир Зеленський Україна

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