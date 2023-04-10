Зеленський висловив співчуття Польщі у річницю Смоленської катастрофи

13-ту річницю Смоленської катастрофи Україна єднається в скорботі з польським народом

У 13-ту річницю Смоленської катастрофи Україна єднається в скорботі з польським народом і вшановує пам’ять загиблих. Про це написав у Твіттері президент України Володимир Зеленський.

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«Сьогодні, у 13-ту річницю Смоленської катастрофи ми єднаємося в скорботі з польським народом і вшановуємо пам’ять президента Польщі Леха Качинського, його дружини та всіх, хто загинув в ім’я служіння батьківщині. Вічна пам'ять!», - написав президент.

Смоленська катастрофа сталася 10 квітня 2010 року, коли президент Польщі Лех Качинський, його дружина та десятки високопоставлених посадовців загинули в авіакатастрофі біля Смоленська.

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Президентський літак, який летів до Смоленська на урочистості пам'яті політичних в'язнів, зіткнувся з деревами та впав на землю в погану погоду, забравши із собою 96 осіб на борту, у тому числі багатьох видатних політичних діячів Польщі.

Причини катастрофи були розслідувані багатьма міжнародними комісіями, включаючи Російську та Польську. Згідно з результатами розслідування, найімовірнішою причиною катастрофи була помилка екіпажу, який не зміг взяти належний курс при зниженні на посадку у складних погодних умовах. Також були виявлені помилки в роботі контролерів повітряного руху.

Смоленська катастрофа стала найбільшою трагедією в історії Польщі та зруйнувала плани багатьох людей на майбутнє. Вона також стала великим ударом для відносин між Росією та Польщею, які були складними з кількох причин до цього. Катастрофа також викликала багато спекуляцій і конспірологічних теорій, що призвело до подальшого збільшення напруги в суспільстві.