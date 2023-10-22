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Українці поставили рекорд у футбольній АПЛ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українці поставили рекорд у футбольній АПЛ
П'ятеро українців зіграли за п'ять різних команд
фото: УАФ

Одразу п'ятеро українців зіграли в один день

21 жовтня українці поставили рекорд в найсильнішій футбольній лізі світу, Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ). В один день одразу п'ятеро українських футболістів зіграли в турі ліги. У дев'ятому турі АПЛ п'ятеро українців зіграли за п'ять різних команд.

Олександр Зінченко зіграв за «Арсенал» у поєдинку проти «Челсі», в складі якого в основі вийшов Михайло Мудрик. Зінченко відіграв 45 хвилин та не вийшов на другий тайм. Натомість Мудрик вийшов на поле після перерви й на початку другого тайму забив гол у ворота канонірів. Гра завершилася нічиєю 2:2.

Між тим, 19-річний Єгор Ярмолюк дебютував за «Брентфорд», ставши наймолодшим українським дебютантом в історії Прем'єр-ліги Англії. Ярмолюк – третій українець, що дебютував в АПЛ у 2023 році. Єгор зіграв у матчі 25 хвилин. Його команда перемогла «Бернлі» з рахунком 3:0.

У складі «Борнмута» проти «Вулвергемптона» зіграв Ілля Забарний. Ілля відіграв увесь матч у центрі захисту. Його команда відкрила рахунок, однак у підсумку зазнала поразки 1:2.

Український захисник «Евертона» Віталій Миколенко у матчі проти «Ліверпуля» розпочав поєдинок у стартовому складі. Українець провів на полі 87 хвилин. Однак його команда програла 0:2.

Нагадаємо, Європейський футбольний союз (УЄФА) покарав Федерацію футболу Литви (LFF) за антипутінську кричалку фанатів під час вересневого матчу відбору на Євро-2024 проти збірної Сербії.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України Михайло Мудрик став претендентом на звання автора найкращого голу туру кваліфікації Євро-2024 за версією УЄФА.

До слова, Збірна України обіграла команду Мальти в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок в Та-Калі на Національному стадіоні завершився перемогою «синьо-жовтих» із рахунком 3:1.

Теги: українці спорт Збірна України Олександр Зінченко Віталій Миколенко Ілля Забарний Михайло Мудрик

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