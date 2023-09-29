Блінкен пояснив, у чому полягає «стійкий і справедливий мир» для України

Принцип «нічого про Україну без України» залишається орієнтиром для Сполучених Штатів

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен роз'яснив, що мають на увазі Сполучені Штати та інші розвинуті країни, коли говорять про необхідність досягнення в Україні стійкого та справедливого миру, а також як це узгоджується з поглядами українців. Про це держсекретар США розповів під час заходу в The Atlantic у Вашингтоні, передає «Укрінформ».

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«Це передбачає дві речі. Справедливий – у тому сенсі, що він відображатиме ґрунтовні принципи, які лежать в основі Статуту ООН – територіальну цілісність, суверенітет, незалежність України», – сказав очільник Держдепу.

Стійкий мир, за його словами, передбачає, що після досягнення миру в Україні необхідно створити умови, які запобігатимуть повторенню агресії в наступні роки. Тим часом він підкреслив, що українці повинні самі приймати фундаментальні рішення щодо своєї майбутньої долі.

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Ведучий запитав у Блінкена, чи існують розбіжності між Сполученими Штатами та Україною в підходах, оскільки українська сторона підкреслює, що майбутній мир повинен охоплювати повернення 100% окупованих територій, що може бути складно досягнути.

«Ми завжди були і будемо тісно згуртовані. І те, про що президент Байден говорив безліч разів, це принципове рішення, яке повинні приймати українці», – відповів Блінкен.

Він підкреслив, що принцип «нічого про Україну без України» залишається орієнтиром для Сполучених Штатів. Глава Держдепартаменту додав, що у цьому питанні зусилля докладають не лише США, а й десятки інших країн.

Раніше повідомлялося, що республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення на окреме голосування питання про надання $300 млн додаткової військової допомоги Україні. Під час обговорення оборонного бюджету виникли суперечки щодо фінансування військової підтримки України.