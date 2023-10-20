Португалія оголосила гарну новину для біженців з України

Португалія надала тимчасовий захист 57 тис біженців із України

Влада Португалії оголосила, що продовжує термін дії дозволів тимчасового захисту для людей з України на 6 місяців – до березня 2024 року. У країні перебувають понад 56 тис українців. Про це пише schengenvisainfo.com.

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У Португалії тимчасовий захист для біженців із України спочатку тривав рік, а в березні 2023 року уряд прийняв ухвалу, що продовжила термін дії цього документа на шість місяців. Тепер дозвіл продовжили ще на такий самий термін.

За даними Служби у справах іноземців та кордонів, з початку війни Португалія надала тимчасовий захист 57 390 біженцям із України. З них – 34 602 жінок та 22 788 чоловіків. Чверть біженців – неповнолітні (14 434).

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Найбільше людей проживають у таких муніципалітетах:

Лісабон (12 461);

Кашкайш (3 714);

Порту (2 995);

Сінтра (1 970);

Албуфейра (1 448).

Влітку у Португалії помітили суттєвий відтік українських біженців. У липні Служба імміграції та прикордонної служби Португалії (SEF) повідомила про зменшення кількості українських біженців за попередні два місяці на понад 4000 осіб. Подальші дані SEF вказують на те, що було помічено зменшення на 1663 дозволи на проживання зі статусом тимчасового захисту.

За останніми даними Євростату, у серпні в Португалії залишалися зареєстровані 56 710 біженців із України. У кінці липня ця цифра складала 56 035 українців.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії зростає кількість українських біженців. За минулий тиждень прибули ще 1774 людини.

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Також ми повідомляли, що у кількох країнах Європи зростає кількість українських біженців. Українці продовжують масово їхати до Чехії, Німеччини та Нідерландів.

Нагадаємо, Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

27 вересня 2023 року міністри країн ЄС досягли політичної домовленості про продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено вчора.

4 березня 2022 року Євросоюз активував директиву про тимчасовий захист. Це такий механізм ЄС, який задіюють у виняткових обставинах масового припливу для забезпечення колективного захисту переміщених осіб та зменшення тиску на національні системи надання притулку країн ЄС.

До слова, у Португалії поліція провела обшук у муніципальному центрі підтримки біженців через звинувачення у передачі Росії особистих даних українських біженців. Про це повідомляє Європейcька правда.

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У заяві поліції йдеться, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету міста Cетубал, а також асоціацію мігрантів зі Східної Європи «Єдинство», членами якої є російське подружжя. Також поліція вилучила документи.

Старт скандалу дала публікація 29 квітня газети Expresso. У ній стверджувалося що російське подружжя із подвійним громадянством Ігор Хашин та його дружина Юлія ксерокопіювали особисті документи біженців і допитували їх про місцеперебування членів їхніх сімей в Україні.