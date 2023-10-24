Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка повідомила, чим займаються полонені росіяни, які перейшли на бік України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, чим займаються полонені росіяни, які перейшли на бік України
Частина росіян, які відмовились від російського паспорта, воюють в складі підрозділів на захист України
фото ілюстративне

При обміні Україна не надає інформації про обставини захоплення в полон

Частина окупантів, які добровільно перейшли на бік Україниа відмовилась від російського паспорта і вирішила зачищати звільнені від загарбників українські території. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону «Єдині новини». 

«Ті, хто добровільно перейшли на бік України – це вільні громадяни. Які зробили добровільний вибір абсолютно вільної людини. Сьогодні частина таких росіян, які вже колишні росіяни, які відмовились від російського паспорта, воюють в складі підрозділів, які разом з силами безпеки і оборони України зачищають нашу землю від російських загарбників. І серед них так само є загиблі. Які загинули, в тому числі, за незалежність і свободу України. Вони демонструють щоденно і часто ціною свого життя і здоров’я», – зазначив Юсов.

Він також нагадав, що діє проєкт «Хочу жить», який допомагає російським військовим здатися добровільно в полон.

«Якщо говорити про тих, хто добровільно здався в полон, то це люди, які знаходяться під захистом женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права і  України як демократичної, правової держави. Та частина з них, які виявили бажання бути обміняними – частина вже повернулась додому. Хто не бажає цього робити, той знаходиться на території України. Проект «Хочу жить» справді працює, справді ефективний. Тому ті, хто нас зараз почує з російських окупанітв і вагається, - не вагайтесь, хороший проект, «треба брати», – сказав представник української розвідки.

Він зазначив, що при обміні Україна зі свого боку не надає інформації про обставини захоплення в полон.

Раніше розвідка повідомила деталі спецоперації щодо вербування російських військових.

Також повідомлялося, як в Україні живуть та харчуються полонені окупанти.

Теги: розвідка Міноборони полон росіяни війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Які очікування від переговорів щодо пошуку миру в Україні – чому відбудуться на Мальті
Які очікування від переговорів щодо пошуку миру в Україні – чому відбудуться на Мальті
22 жовтня, 12:14
Путіну примарилось, що Україна «прагне до переговорів»
Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms
18 жовтня, 13:52
Минулої доби рашисти здійснили шість ракетних ударів по Запоріжжю
Запоріжжя оговтується від ракетного удару, авіабомби на Херсонщині: ситуація в регіонах
18 жовтня, 10:35
Залужний ознайомив Брауна з оперативною обстановкою на фронті, кроками ЗСУ в обороні та наступі
Залужний провів першу розмову з командувачем армією США
13 жовтня, 11:08
Окупанти влучили в логістичну інфраструктуру на Одещині
Окупанти влучили в логістичну інфраструктуру на Одещині
10 жовтня, 08:15
Окупанти намагатимуться вночі атакувати Україну
Окупанти намагатимуться вночі атакувати Україну
5 жовтня, 21:15
Процес мобілізації контролюватиме заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв
Стало відомо, хто з високопосадовців РФ керує мобілізацією на окупованих територіях
3 жовтня, 18:20
Обвинувачений заявив, що під час розмови з військовими казав, що хоче воювати. Однак скаржився на проблеми зі здоров'ям
Суд виправдав військовозобов’язаного, який відмовився воювати
2 жовтня, 12:50
Неспроможність осіб, старших за 60 років служити, називають ейджизмом
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
2 жовтня, 09:24

Події в Україні

На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
На Дніпропетровщині чоловік із ножем напав на поліцейських
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від маніпуляцій
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
Розвідка прокоментувала замах на Царьова
Розвідка прокоментувала замах на Царьова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
18K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
15K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9850
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6414
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5684
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту