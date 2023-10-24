Розвідка повідомила, чим займаються полонені росіяни, які перейшли на бік України

При обміні Україна не надає інформації про обставини захоплення в полон

Частина окупантів, які добровільно перейшли на бік Україниа відмовилась від російського паспорта і вирішила зачищати звільнені від загарбників українські території. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону «Єдині новини».

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«Ті, хто добровільно перейшли на бік України – це вільні громадяни. Які зробили добровільний вибір абсолютно вільної людини. Сьогодні частина таких росіян, які вже колишні росіяни, які відмовились від російського паспорта, воюють в складі підрозділів, які разом з силами безпеки і оборони України зачищають нашу землю від російських загарбників. І серед них так само є загиблі. Які загинули, в тому числі, за незалежність і свободу України. Вони демонструють щоденно і часто ціною свого життя і здоров’я», – зазначив Юсов.

Він також нагадав, що діє проєкт «Хочу жить», який допомагає російським військовим здатися добровільно в полон.

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«Якщо говорити про тих, хто добровільно здався в полон, то це люди, які знаходяться під захистом женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права і України як демократичної, правової держави. Та частина з них, які виявили бажання бути обміняними – частина вже повернулась додому. Хто не бажає цього робити, той знаходиться на території України. Проект «Хочу жить» справді працює, справді ефективний. Тому ті, хто нас зараз почує з російських окупанітв і вагається, - не вагайтесь, хороший проект, «треба брати», – сказав представник української розвідки.

Він зазначив, що при обміні Україна зі свого боку не надає інформації про обставини захоплення в полон.

Раніше розвідка повідомила деталі спецоперації щодо вербування російських військових.

Також повідомлялося, як в Україні живуть та харчуються полонені окупанти.