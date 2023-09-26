Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів

Соціологиня виділила п’ять кластерів розселення українців

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що українців чекає зміна системи розселення по країні. Про це вона сказала під час виступу на Регіональному економічному форумі в Києві.

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Зокрема, соціологиня виділила п’ять кластерів розселення українців:

Західні території

За словами соціологині, екологічна ємність західного регіону вже вичерпана.

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«Перше, західні території, на які сьогодні і уряд, і бізнес зараз роблять ставку. Проте є такий термін «екологічна ємність території». Я спілкувалася про це з екологами з Академії наук. Їхній висновок: екологічна ємність західного регіону, за винятком Франківщини і Львівщини, вже вичерпана. Це означає, що додатково там практично нічого не можна побудувати», – сказала соціологиня.

Північно-східні регіони

Лібанова вважає, що з цих територій необхідно забрати все, що пов’язане зі стратегічними галузями.

«Другий кластер – північно-східні регіони, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. На мою думку, звідти треба якомога швидше забрати все, що повʼязано зі стратегічними галузями, оскільки, навіть коли війна закінчиться, ми не можемо бути впевнені, що вона не почнеться знову. Але також дуже важливо не допустити знелюднення цих територій. Якщо Харківщина ще може «виїхати» завдяки Харкову, то Сумщина і Чернігівщина – я не бачу таких перспектив. Можливо, варто вивчити досвід Ізраїлю в цьому сенсі – як він розвиває райони, наближені до Палестини, як мотивує бізнес та громадян жити і працювати там», – пояснила експертка.

Південно-східні території

«Третій кластер – це південно-східні території. У нас є проблема з Новою Каховкою. Хоча екологи кажуть, що відновлення там відбуватиметься, про пустелю у цьому регіоні не йдеться. Просто система поливу має бути зовсім іншою. Інша справа, що і до війни Херсонська область була серед регіонів з найнижчим населенням. Тут також є Одеська область. Там свої проблеми, але я сподіваюся, що Одеса витягне принаймні Одеський регіон», – сказала соціологиня.

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Центральна Україна

За словами соціологині, центральні території України найбільші оптимальні для розселення.

«Четвертий кластер – центральна Україна. Тут, на мій погляд, є найбільші можливості для релокації та більш щільного заселення. Екологічна ємність тут далека від вичерпання», – зазначила Лібанова.

Метрополіси

«Пʼятий – метрополіси. Київ, Одеса, Дніпро, Харків, Львів і, сподіваюсь, відновляться метрополійні функції Донецька. Чому я звертаю на це увагу? Україна ще довгий час залишатиметься бідною країною. У бідних країнах населення, як правило, концентрується саме навколо метрополісів», – додала експертка.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічні прогнози для України невтішні.

Зазначимо, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24–32 млн осіб.

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До слова, Лібанова пояснила, яких фахівців бракуватиме після війни.