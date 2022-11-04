Експрезидент Росії сформулював «священну мету» війни

Одіозний Медведєв записався в екзорцисти та почав шукати сатану

Несподіване привітання отримали росіяни у День єдності Росії від Дмитра Медведєва. У своєму Telegram він розповів про «священну мету» війни, про те, що інші країни «зґвалтовані володарями темряви», Росія має «сакральну міць» і воює проти «сатани та Люцифера».

Дивне привітання складається з п’яти запитань, які Медведєв ставить сам собі і дає відповіді. Російський експрезидент розмірковує про «колишніх друзів», «потужну зброю», «священну землю» та приходить до несподіваних відповідей – у проблемах, які спіткали країну-агресора винні «рабовласники та гнобителі», «жреці та купка шалених нацистів-наркоманів».

Заступник глави Радбезу РФ стверджує, що має «можливість відправити всіх ворогів до геєни вогняної». «Ми слухаємо слова Творця в наших серцях і підкоряємося ним. Ці слова дають нам священну мету. Мета зупинити верховного володаря пекла, яке б ім'я він не використовував – Сатана, Люцифер чи ібліс. Бо його мета – смерть. Наша мета – життя», – дивує Медведєв.

Примітно, що у тексті привітання жодного разу не згадується ані Україна, ані жодна інша країна. Не маючи сміливості визнати поразку російської армії в Україні, Медведєв вигадує ворогів з потойбіччя, які живуть у хворобливій фантазії колишнього президента країни-агресора.

Відзначимо, що Медведєв постійно стає об'єктом жартів у користувачів соцмереж. Так, цього літа соцмережі висміяли нове фото політика, в якому він спостерігав за військовими маневрами через закритий бінокль. У соцмережах ширилися жарти, що у такий спосіб Медведєв дивиться «у світле майбутнє Росії».

1 листопада заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв знову взявся транслювати погрози Кремля про ядерний удар, якщо РФ програє в Україні. За словами поплічника кремлівського диктатора Володимира Путіна, у тезі країн Заходу про те, що Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України, існує «проста формальна логіка».

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

Раніше Сполучені Штати Америки попередили російського президента Володимира Путіна про наслідки, з якими зіткнеться його країна у разі ядерного удару по Україні.