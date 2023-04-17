Світ боїться, що перемога України стане початком Третьої світової

Гра частин західного і незахідного світів на нічию – дуже серйозний виклик

Ми не знаємо, хто стоїть за витоком документів Пентагону, і хто з нього зискуватиме. І не очевидно, що колись знатимемо.

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Сама історія звісно є прикрою, але не катастрофічною, нічого критично нового ми поки що не отримали, при цьому частина документів маніпульована. Однак якщо б цього витоку не було, то в якомусь сенсі його потрібно було б вигадати.

Наприклад, в одному зі «злитих» документів йдеться про начебто обіцянку Китаю таємно постачати Росії летальну зброю. Китайці вимушені реагувати і сказати, що не постачатимуть її ані нам, ані Росії. Вони просто так нічого не роблять і ця заява китайського міністра закордонних справ теж не випадкова. Китайці гратимуть на нічию і на свою участь у визначенні нової європейської системи безпеки.

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Вони знайдуть багато прихильників у незахідному світі, але чимало і в західному. Можна як завгодно ставитися до Марін ле Пен, але її слова, що виграш Росії означає катастрофу, а наш – Третю світову, поділяють на жаль більше, ніж готові сказати публічно.

Так само, як і її слова, що нам потрібно надати оборонну, а не наступальну зброю. Ці слова також збігаються з одним зі злитих документів, що для Китая червоною лінією будуть системні атаки на територію Росії.

Гра частин західного і незахідного світів на нічию – дуже серйозний виклик. Його не можна відбити за допомогою емоцій, тут потрібні аргументи, що світ за перемоги України буде більш безпечним і прогнозованим. Причому не ті, що зрозумілі нам, а ті, що будуть зрозумілі іншим – тим, хто ставить свої інтереси на перше місце. І це буде однією з головних завдань цього року і на перспективу. Цей рік буде роком геополітики.