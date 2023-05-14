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Президент Сербії погодився на дострокові вибори у країні: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент Сербії погодився на дострокові вибори у країні: яка причина
Президент Сербії Александр Вучич
фото з відкритих джерел

Президент Сербії погодився на дострокові вибори у країні

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що готовий провести дострокові вибори у країні на тлі протестів, обумовлених нещодавніми випадками масової стрілянини. Як повідомляє RTS, про це політик оголосив під час візиту в село Дуваніште, де було продемонстровано здана мешканцями країни незареєстрована зброя.

Видання зазначає, що Вучич пообіцяв оголосили рішення щодо виборів 26 травня. При цьому він підкреслив, що опозиція не визначатиме дату їхнього проведення.

«Ми йдемо на вибори, найпізніше у вересні, і жодної філософії немає. Ви (опозиція – ред.) не оберете, коли відбудуться вибори, тому що це – не фонтан бажань, і країна – не гра, як ви собі уявляли, але якщо ви хочете поговорити – ми готові поговорити», – сказав він.

Вучич сказав, що як президент він зобов'язаний поважати кожне політичне зібрання і звертати увагу на вимоги опозиції.

«Не має значення, коли збираються тисячі людей, чи були вони організовані опозиційними партіями», – сказав Вучич, додавши, що він має «звернути увагу на їхні вимоги та на те, що вони можуть зробити».

Раніше повідомлялося, що десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Сербії Белградом і заблокували ключовий міст у п’ятницю в рамках другого великого протесту після двох масових стрілянин, які сколихнули балканську країну та вбили 17 людей.

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Теги: вибори зброя фонтан президент опозиція

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