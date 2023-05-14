Президент Сербії погодився на дострокові вибори у країні: яка причина

Президент Сербії погодився на дострокові вибори у країні

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що готовий провести дострокові вибори у країні на тлі протестів, обумовлених нещодавніми випадками масової стрілянини. Як повідомляє RTS, про це політик оголосив під час візиту в село Дуваніште, де було продемонстровано здана мешканцями країни незареєстрована зброя.

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Видання зазначає, що Вучич пообіцяв оголосили рішення щодо виборів 26 травня. При цьому він підкреслив, що опозиція не визначатиме дату їхнього проведення.

«Ми йдемо на вибори, найпізніше у вересні, і жодної філософії немає. Ви (опозиція – ред.) не оберете, коли відбудуться вибори, тому що це – не фонтан бажань, і країна – не гра, як ви собі уявляли, але якщо ви хочете поговорити – ми готові поговорити», – сказав він.

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Вучич сказав, що як президент він зобов'язаний поважати кожне політичне зібрання і звертати увагу на вимоги опозиції.

«Не має значення, коли збираються тисячі людей, чи були вони організовані опозиційними партіями», – сказав Вучич, додавши, що він має «звернути увагу на їхні вимоги та на те, що вони можуть зробити».

Раніше повідомлялося, що десятки тисяч людей пройшли маршем столицею Сербії Белградом і заблокували ключовий міст у п’ятницю в рамках другого великого протесту після двох масових стрілянин, які сколихнули балканську країну та вбили 17 людей.