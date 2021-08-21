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    Дієтологиня розповіла, як зберегти молодість

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    Спойлер: жодних уколів не потрібно - Дієтологиня розповіла, як зберегти молодість
    Спойлер: жодних уколів не потрібно
    Фото Оксана Скиталінська/Facebook

    Лікарка Оксана Скиталінська дала поради, що робити, щоб не старіти

    Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook опублікувала перелік порад, як зберегти молодість та здоров’я.

    «Чого лише не пропонується тим, хто прагне «омолодитися»: і уколи, і крапельниці, і «пєллети», і пристрої, проте до продовження молодості та сповільнення старіння це відношення має мало», – каже Скиталінська.

    А що має? Максимальне запобігання віковим захворюванням, знання свого тіла, показників організму і адекватна підтримка його роботи. Тобто вчасно виявляти «поломки» і вчасно їх ремонтувати (дієтотерапією, зміною способу життя, фізичних навантажень, лікуванням).

    Здоровий спосіб життя. «Нам часто хочеться повірити в солодкі обіцянки рекламних буклетів, де написано, що різні процедури-масажі допоможуть схуднути і оздоровитися, а насправді ожиріння може бути і наслідком саркопенії, дегенеративної втрати м'язів (наявність саркопенії віднімає 10 років життя), прихованого гіпотиреозу (мінус 10 років життя), ожиріння та стеатозу печінки (ще мінус 10 років) і тп. Ми нерідко збираємо гроші на тижневий відпочинок на модному курорті, але регулярно не буваємо на сонці (мінус сім років за хронічний дефіцит сонячного проміння)», – пояснила лікарка.

    Продовжити молодість, відтермінувати, сповільнити розвиток хвороб старості допомагають прості речі:

    • повноцінний сон
    • аеробні і силові тренування (плюс 4,5 роки)
    • здорове низькоглікемічне харчування (плюс 7 років)
    • нормальна маса тіла (в межах ІМТ)
    • тренування інтелекту, медитація, позитивні емоції.

    Нагадаємо, раніше дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, як слід харчуватися, аби зберегти сексуальне здоров’я після 60 років.

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    Теги: відпочинок харчування Оксана Скиталінська
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    Дієтологиня розповіла, як зберегти молодість