Дієтологиня розповіла, як зберегти молодість
Лікарка Оксана Скиталінська дала поради, що робити, щоб не старіти
Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook опублікувала перелік порад, як зберегти молодість та здоров’я.
«Чого лише не пропонується тим, хто прагне «омолодитися»: і уколи, і крапельниці, і «пєллети», і пристрої, проте до продовження молодості та сповільнення старіння це відношення має мало», – каже Скиталінська.
А що має? Максимальне запобігання віковим захворюванням, знання свого тіла, показників організму і адекватна підтримка його роботи. Тобто вчасно виявляти «поломки» і вчасно їх ремонтувати (дієтотерапією, зміною способу життя, фізичних навантажень, лікуванням).
Здоровий спосіб життя. «Нам часто хочеться повірити в солодкі обіцянки рекламних буклетів, де написано, що різні процедури-масажі допоможуть схуднути і оздоровитися, а насправді ожиріння може бути і наслідком саркопенії, дегенеративної втрати м'язів (наявність саркопенії віднімає 10 років життя), прихованого гіпотиреозу (мінус 10 років життя), ожиріння та стеатозу печінки (ще мінус 10 років) і тп. Ми нерідко збираємо гроші на тижневий відпочинок на модному курорті, але регулярно не буваємо на сонці (мінус сім років за хронічний дефіцит сонячного проміння)», – пояснила лікарка.
Продовжити молодість, відтермінувати, сповільнити розвиток хвороб старості допомагають прості речі:
- повноцінний сон
- аеробні і силові тренування (плюс 4,5 роки)
- здорове низькоглікемічне харчування (плюс 7 років)
- нормальна маса тіла (в межах ІМТ)
- тренування інтелекту, медитація, позитивні емоції.
Нагадаємо, раніше дієтологиня Оксана Скиталінська розповіла, як слід харчуватися, аби зберегти сексуальне здоров’я після 60 років.