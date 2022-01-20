Лікарка дала поради, як побороти втому та знервованість після свят

Прості правила допоможуть вгамувати шлунок після тривалих застіль і додати собі енергії

Лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook написала низку порад, як відновитися після тривалих новорічно-різдвяних святкувань.

За її словами, саме в цей час більшає звернень пацієнтів із «розмитими» скаргами: болі в епігастрії (під «ложечкою»), дратівливість, знервованість, страх, поганий сон.

Здавалося б, було багато вихідних, вільного часу, мало б бути більше сил, енергії, але на практиці все не так.

«Якщо ви думаєте, що шлунок працює лише від того, яка їжа у нього потрапить, то ви лише наполовину маєте рацію. Бо друга половина, яка впливає на роботу шлунка – це мозок. Саме від нього на 50% залежить, як шлунок вироблятиме соляну кислоту і як загалі працюватиме. Блукаючий нерв (nervus vagus) з'єднує мозок із шлунком. Нерв ділиться на декілька гілочок, які обвивають шлунок з усіх боків.

Окрім мозку, до шлунка підходять нервові волокна із спинного мозку, які також впливають на роботу шлунка. Тому вислів «всі хвороби від нервів» у черговий раз має підтвердження: стрес пов'язаний із порушенням роботи шлунка – депресія, тривожність змінюють сигнал із мозку до шлунка. І чим довше мозок передає цей «стресовий» сигнал, тим більші шанси «нанервувати» собі гастрит, ерозії чи виразку», – пояснила лікарка.

А ще шлунком керують кишківник, виділяючи гормони, та їжа і напої, які ми споживаємо.

Якщо не хочете мати проблеми із шлунком, то не забувайте про таке:

харчування, яке впливає на відновлення слизової оболонки шлунка: легкозасвоюваний білок (нежирні м'ясні або рибні тефтельки, омлети, яйця нам'яко).

протизапальні жири (риб'ячий жир, насіння льону та лляна олія, малесенький шматочок промороженого сала).

вітаміни, які відновлюють слизову (А і Е, продукти, багаті каротинами – печений гарбуз, пюре з тушкованої моркви та червоного перцю, зелень петрушки).

вітамін С, який сприяє синтезу колагену та відновленню кровообігу в слизовій (слабкий настій шипшини, зелень петрушки).

вітаміни групи В, які сприяють нормальній інервації (пивні дріжджі, а також страви з печінки, вівсяна та гречана каші).

Антистресовий спосіб життя: прогулянки на свіжому повітрі (навіть, коли ожеледиця і вся увага зосереджена на утриманні рівноваги тіла), легкий масаж, теплі ванни з додаванням ароматних трав та хвойного екстракту; дихальні вправи, короткий курс природних «адаптогенів»: пиття зеленого якісного чаю зранку, чаю з лимонника, вживання ягід; довший і глибокий сон.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували причину діабету й ожиріння.

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