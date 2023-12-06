Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ліквідація Киви: у мережі з'явилося перше відео з місця події

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ліквідація Киви: у мережі з'явилося перше відео з місця події
За попередньою інформацією ексдепутата знайшла співробітниця готелю
фото скріншот відео

До приміщення, де жив Кива, ніхто не заходив і порядок речей там зберігся

У мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви.  Його опублікували росЗМІ.

Як зазначається, на територію комплексу, де було знайдене тіло ексдепутата, працює Слідком РФ. Туди нікого не пускають, але журналістам дозволено знімати біля воріт.

Водночас директора заміського клубу «Велич», де перебував Кива на момент ліквідації, Юлія Синіцина розповіла, що посиленої охорони комплекс не має. «Територія парку вільна, до неї може приходити гуляти будь-хто», – сказала жінка.

За її словами, про знайдений труп їй повідомив місцевий житель. Жінка одразу побігла до місця події, де разом з іншими працівниками вони оглянули тіло, зрозуміли, що це вбитий Кива – багато хто знав його в обличчя. Він був постійним гостем, та й популярним серед тих, хто переглядає пропагандистські шоу. Тіло ніхто не чіпав. Гендиректорка запевнила, що ніхто до приміщення, де жив Кива, не заходив і порядок речей там зберігся.

Нагадаємо, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

Читайте також: Сексуальні скандали у Раді, бійка з ветераном АТО. Чим прославився Ілля Кива (відео)
Теги: Ілля Кива смерть вбивство політ зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після анексії Криму у 2014 році Моджахед вирішив воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону «Торнадо»
Білорус, який став на захист України. Згадаймо Даніїла Ляшука з позивним Моджахед
4 грудня, 09:00
Наталія Фраушер загинула у 46 років
Повернулась з Австрії, щоб рятувати воїнів в Україні. Згадаймо Наталію Фраушер
2 грудня, 09:00
Молоков проводив інструктажі з бойової справи
Воював в Афганістані та був учасником шоу «МастерШеф». Згадаймо 71-річного Миколу Молокова
29 листопада, 09:00
Нещасний випадок стався у вугільній шахті в місті Явожно
Аварія на шахті в Польщі: одна людини загинула
29 листопада, 01:32
На відео колишній чиновник Ради національної безпеки часів Обами викидає ісламофобні слова на адресу продавця їжі
У Нью-Йорку затримано експомічника Обами за антимусульманські образи
24 листопада, 01:20
У Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску «Корчова-Краківець» помер ще один український водій
Смерть водія на кордоні: Україна відправила Польщі офіційну ноту
23 листопада, 17:08
Наразі двоє чоловіків – брати віком 47 та 53 років, затримані
У Дніпрі чоловіки із Lexus кинули гранату на перехожого (фото)
14 листопада, 15:02
Бойова медикиня Надія Смук
Після останнього дзвоника пройшла курси та пішла служити. Згадаймо вчительку Надію Смук
8 листопада, 09:00
Лейтенанту поліції Даніїлу Сафонову було 29 років
Боронив Маріуполь до останнього. Згадаймо Героя – поліцейського Даніїла Сафонова з Донецька
7 листопада, 09:00

Суспільство

Убивство ексдпутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
Убивство ексдпутата Киви: стали відомі нові подробиці (відео)
Ліквідація Киви: у мережі з'явилося перше відео з місця події
Ліквідація Киви: у мережі з'явилося перше відео з місця події
У Миколаївському соборі вперше за майже 200 років відбулося богослужіння українською
У Миколаївському соборі вперше за майже 200 років відбулося богослужіння українською
«Укрзалізниця» запустила довгоочікувану послугу для військових
«Укрзалізниця» запустила довгоочікувану послугу для військових
Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам
Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам
Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні
Словацькі перевізники погрожують повністю заблокувати пункт пропуску на кордоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
31K
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
27K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
18K
Один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською
16K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села
15K
В останньому дописі у соцмережі Кива згадував про смерть

Новини

Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Сьогодні, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua