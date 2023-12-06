Ліквідація Киви: у мережі з'явилося перше відео з місця події

До приміщення, де жив Кива, ніхто не заходив і порядок речей там зберігся

У мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Його опублікували росЗМІ.

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Як зазначається, на територію комплексу, де було знайдене тіло ексдепутата, працює Слідком РФ. Туди нікого не пускають, але журналістам дозволено знімати біля воріт.

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Водночас директора заміського клубу «Велич», де перебував Кива на момент ліквідації, Юлія Синіцина розповіла, що посиленої охорони комплекс не має. «Територія парку вільна, до неї може приходити гуляти будь-хто», – сказала жінка.

За її словами, про знайдений труп їй повідомив місцевий житель. Жінка одразу побігла до місця події, де разом з іншими працівниками вони оглянули тіло, зрозуміли, що це вбитий Кива – багато хто знав його в обличчя. Він був постійним гостем, та й популярним серед тих, хто переглядає пропагандистські шоу. Тіло ніхто не чіпав. Гендиректорка запевнила, що ніхто до приміщення, де жив Кива, не заходив і порядок речей там зберігся.

Нагадаємо, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

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Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.