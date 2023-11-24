У Нью-Йорку затримано експомічника Обами за антимусульманські образи
64-річного Селдовіца затримали за попередніми звинуваченнями у злочинах на ґрунті ненависті, переслідуванні, домаганнях тощо
Поліція заарештувала колишнього посадовця Білого дому, Стюарта Селдовіца, який працював у адміністрації президента Барака Обами. Його звинувачують у висловленні антимусульманських заяв щодо продавця їжі у Нью-Йорку. Про це повідомляє CNN.
Колишнього члена Ради національної безпеки під час президентства Обами затримали після того, як в соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких він висловлює ненависть та ісламофобію щодо співробітника кіоску з продуктами у Нью-Йорку, повідомили в місцевій поліції.
64-річного Селдовіца затримали за попередніми звинуваченнями у злочинах на ґрунті ненависті, переслідуванні, домаганнях тощо. Наразі невідомо, за якими статтями його судитимуть.
На відеозаписах, які поширилися в соцмережах, видно, як Селдовіц розмовляє з продавцем біля кіоску з їжею. У відео колишній чиновник висміює іслам, кепкує з чоловіка щодо його статусу громадянина та звинувачує його у підтримці палестинської групи ХАМАС.
«Ви підтримуєте вбивство маленьких дітей», – сказав Селдовіц продавцю їжі. На що той відповів експосадовцю: «Ви вбиваєте дітей, а не я».
Селдовіц на це сказав: «Якби ми вбили 4000 палестинських дітей, знаєте що? Цього було недостатньо!»
Виправдовуючи себе, Селдовіц стверджував, що продавець спровокував його, висловивши підтримку ХАМАС.
Управління поліції Нью-Йорка повідомило CNN, що їм відомо про це відео, а місцевий дільничний персонал «стежить за ситуацією».
Коментарі — 0