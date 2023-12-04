Білорус, який став на захист України. Згадаймо Даніїла Ляшука з позивним Моджахед

Після анексії Криму у 2014 році Моджахед вирішив воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону «Торнадо»

До своєї загибелі боєць отримав два поранення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Даніїла Ляшука.

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27-річний білоруський доброволець, колишній боєць скандальної роти «Торнадо» Даніїл Ляшук з позивним «Моджахед» загинув на фронті 31 березня цього року.

Моджахед – воїн, який віддано йшов у битви за волю країни та народу фото з відкритих джерел

Він не мав українського коріння, але мав українську душу. Білорус, який був вірний Україні до самої смерті. Данило Ляшук – відважний український воїн, який з 2014 року боронив Україну та віддавав військовій справі всього себе.

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Ляшук народився у місті Берестя на заході Білорусі, але з 14 років жив у Криму, де здобув освіту моряка. Займався спортом, зокрема бойовими мистецтвами, і музикою.

Життєвий шлях Моджахеда не був простим фото з відкритих джерел

Після анексії Криму вступив до лав добровольчого батальйону «Торнадо», який діяв на сході України. У 2015 році Ляшука затримали у кримінальній справі проти батальйону «Торнадо». Його звинувачували у низці особливо тяжких злочинів, зокрема у катуванні людей в Луганській області та зґвалтуванні викрадених. Він відкидав ці звинувачення.

Батальйон «Торнадо» було сформовано у 2014 році та визнано офіційно як рота міліції спеціального призначення. 2015 року правоохоронці заявили, що бійці «Торнадо» на Луганщині викрадають людей, гвалтують, вбивають, а також мародерствують. Роту розформували, 12 людей на чолі з командиром, тричі судимим Русланом Онищенком, сіли на лаву підсудних.

У 2017 році Ляшука засудили до 10 років, але в червні 2021 його звільнили за законом Савченко, за яким день у СІЗО зараховується за два дні в'язниці. У березні 2022 року він знову потрапив на фронт. Він воював під Києвом, на Харківщині, Миколаївщині, проводив диверсійні роботи на окупованій території Херсонської області.

Ляшук ніколи не стояв осторонь і завжди сміливо йшов у бій фото з відкритих джерел

Як розповів Рефат Чубаров, до своєї загибелі боєць отримав два поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського військового.

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Героїзм та жагу до звільнення Моджахеда запам’ятали всі, хто колись був з ним знайомий. Побратими згадують його з гордістю, подякою та жалобою.

фото з відкритих джерел

«Всі, хто тебе знав – знають, що ти був дуже доброю, відважною та щирою людиною, з власною честю. Ти був справжнім воїном, не дивлячись на два важких поранення за час повномасштабної ти знов повернувся на передову. Ти мені завжди казав, що найстрашніше для тебе – це випасти зі строю. Зараз ти в ньому навічно», – написав Ігор Лаченков після смерті Моджахеда.

Ігор Лаченков та Даніїл Ляшук фото з відкритих джерел

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