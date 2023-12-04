Білорус, який став на захист України. Згадаймо Даніїла Ляшука з позивним Моджахед
До своєї загибелі боєць отримав два поранення
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Даніїла Ляшука.
27-річний білоруський доброволець, колишній боєць скандальної роти «Торнадо» Даніїл Ляшук з позивним «Моджахед» загинув на фронті 31 березня цього року.
Він не мав українського коріння, але мав українську душу. Білорус, який був вірний Україні до самої смерті. Данило Ляшук – відважний український воїн, який з 2014 року боронив Україну та віддавав військовій справі всього себе.
Ляшук народився у місті Берестя на заході Білорусі, але з 14 років жив у Криму, де здобув освіту моряка. Займався спортом, зокрема бойовими мистецтвами, і музикою.
Після анексії Криму вступив до лав добровольчого батальйону «Торнадо», який діяв на сході України. У 2015 році Ляшука затримали у кримінальній справі проти батальйону «Торнадо». Його звинувачували у низці особливо тяжких злочинів, зокрема у катуванні людей в Луганській області та зґвалтуванні викрадених. Він відкидав ці звинувачення.
У 2017 році Ляшука засудили до 10 років, але в червні 2021 його звільнили за законом Савченко, за яким день у СІЗО зараховується за два дні в'язниці. У березні 2022 року він знову потрапив на фронт. Він воював під Києвом, на Харківщині, Миколаївщині, проводив диверсійні роботи на окупованій території Херсонської області.
Як розповів Рефат Чубаров, до своєї загибелі боєць отримав два поранення, коли доставляв до свого підрозділу захопленого в полон російського військового.
Героїзм та жагу до звільнення Моджахеда запам’ятали всі, хто колись був з ним знайомий. Побратими згадують його з гордістю, подякою та жалобою.
«Всі, хто тебе знав – знають, що ти був дуже доброю, відважною та щирою людиною, з власною честю. Ти був справжнім воїном, не дивлячись на два важких поранення за час повномасштабної ти знов повернувся на передову. Ти мені завжди казав, що найстрашніше для тебе – це випасти зі строю. Зараз ти в ньому навічно», – написав Ігор Лаченков після смерті Моджахеда.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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