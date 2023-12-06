Сексуальні скандали у Раді, бійка з ветераном АТО. Чим прославився Ілля Кива (відео)

За час депутатства Кива неодноразово потрапляв у заголовки ЗМІ через свої висловлювання

Кива за свою політичну кар'єру встиг неодноразово потрапити в скандали та курйози

Екснардеп та колаборант Ілля Кива, якого знайшли сьогодні мертвим, за свою політичну кар'єру встиг неодноразово потрапити в скандали та курйози. «Главком» склав п'ятірку курйозних ситуацій з Кивою.

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Мастурбація у парламенті

У жовтні 2019 року на засіданні Верховної Ради журналісти «застукали» Киву за пікантним заняттям – після розмови телефоном політик активно почав масажувати свій статевий орган. В цей самий час спікер парламенту Дмитро Разумков обговорював черговий законопроєкт.

Коментуючи відео, Кива зазначив, що просто «поправив член», а відео після цього змонтували і продовжили. Журналісти також зафіксували, що така поведінка Киви почалася після розмови з дівчиною, яка була записана у нардепа в телефоні як «Юля конкурс красоты Одесса».

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Ресторанна бійка з ветераном АТО

У січні 2020 року в одному з київських ресторанів Кива вступив у словесну перепалку з ветераном АТО Михайлом Майманом. Згодом нардеп із ОПЗЖ підійшов до чоловіка і вдарив його головою, втім, Майман не розгубився і вдарив Киву у відповідь. Після цього інциденту політик отримав підозру у вчиненні важкого тілесного пошкодження, а ветеран опублікував відеозвернення, в якому назвав свого опонента наркоманом.

Перегляд еротичних знімків у Верховній Раді

У січні 2020 року Киву «підловили» на перегляді еротичних фото у стінах Верховної Ради України. Втім, нардеп не розгубився і заявив, що дівчата із його фан-клубу надсилають йому відверті знімки самі та звернувся до них із проханням робити це у неробочий час, адже завдяки папараці можуть стати відомими на всю країну.

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Переписка із Жириновським у Раді

У лютому 2020 року Кива під час парламентського засідання переписувався із російським політиком Володимиром Жириновським, якого нардеп із ОПЗЖ підписав «Жирик Владимир Вольф». Під час спілкування з російським колегою Кива, використовуючи нецензурну лайку, скаржився на непрофесійний уряд та неможливість відновити дружні стосунки між Україною і РФ. Коментуючи цей інцидент, Кива заявив, що не бачить у спілкуванні з Жириновським нічого недозволеного. Втім, у пресслужбі Жириновського від Киви «відхрестилися», заявивши, що не знають, хто це такий.

Пропозиція перейменувати проспект Бандери

У липні 2020 року Кива висловив ідею перейменувати проспект Степана Бандери у Києві на проспект Джорджа Флойда. Загиблого афроамериканця він назвав «чорношкірим великомучеником» та запропонував включити Флойда до списку «Небесної сотні» як людину, яка розпочала «Революцію Гідності» у США.

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Зазначимо, Ілля Кива, родом із Полтавщини, працював у міліції та був призначений командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Полтавщина», створеного управлінням МВС України в Полтавській області на базі батальйону «Полтава», роти «Кременчук» і роти «Мирний», якою до того командував сам Кива.

У 2014 році наказом тодішнього глави МВС Авакова його призначили заступником начальника УМВС України в Донецькій області, потім перевели на посаду в Херсонській області.

«Чесно» зазначає, що у 2014 році Кива був одним з керівників «Правого сектору» та довіреною особою Дмитра Яроша на виборах президента 2014-го.

Під час роботи у правоохоронних органах Кива потрапляв у скандали через дискримінаційні висловлювання на адресу ЛГБТ, людей, що вживають наркотики, жителів окупованих територій, а також стосовно розголошення персональних даних.

У 2019 році Кива балотувався на посаду президента України від «Соціалістичної партії України» як її член, а за два роки до того мав конфлікт щодо посади очільника цієї партії.

Кива обрався до Верховної Ради IX скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя», став членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. За час депутатства неодноразово потрапляв у заголовки ЗМІ через свої висловлювання, був фігурантом журналістських розслідувань: про 1,2 млн грн «доходу» від жомової ями, про скандальний захист кандидатської дисертації тощо.

В Україні щодо Киви та його соратників порушили низку кримінальних справ, у листопаді ексдепутата заочно засудили до 14 років ув'язнення за держзраду та посягання на територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, сьогодні у Підмосков'ї було виявлено тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви. Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

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До слова, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Ілля Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії. За попередньою інформацією його знайшла співробітниця готелю. Кива лежав на животі обличчям у снігу, і навколо нього була велика калюжа крові.