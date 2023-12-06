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Сексуальні скандали у Раді, бійка з ветераном АТО. Чим прославився Ілля Кива (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сексуальні скандали у Раді, бійка з ветераном АТО. Чим прославився Ілля Кива (відео)
За час депутатства Кива неодноразово потрапляв у заголовки ЗМІ через свої висловлювання
фото: glavcom.ua

Кива за свою політичну кар'єру встиг неодноразово потрапити в скандали та курйози

Екснардеп та колаборант Ілля Кива, якого знайшли сьогодні мертвим, за свою політичну кар'єру встиг неодноразово потрапити в скандали та курйози. «Главком» склав п'ятірку курйозних ситуацій з Кивою.

Мастурбація у парламенті

У жовтні 2019 року на засіданні Верховної Ради журналісти «застукали» Киву за пікантним заняттям – після розмови телефоном політик активно почав масажувати свій статевий орган. В цей самий час спікер парламенту Дмитро Разумков обговорював черговий законопроєкт. 

Коментуючи відео, Кива зазначив, що просто «поправив член», а відео після цього змонтували і продовжили. Журналісти також зафіксували, що така поведінка Киви почалася після розмови з дівчиною, яка була записана у нардепа в телефоні як «Юля конкурс красоты Одесса».

Ресторанна бійка з ветераном АТО

У січні 2020 року в одному з київських ресторанів Кива вступив у словесну перепалку з ветераном АТО Михайлом Майманом. Згодом нардеп із ОПЗЖ підійшов до чоловіка і вдарив його головою, втім, Майман не розгубився і вдарив Киву у відповідь. Після цього інциденту політик отримав підозру у вчиненні важкого тілесного пошкодження, а ветеран опублікував відеозвернення, в якому назвав свого опонента наркоманом.

Перегляд еротичних знімків у Верховній Раді

У січні 2020 року Киву «підловили» на перегляді еротичних фото у стінах Верховної Ради України. Втім, нардеп не розгубився і заявив, що дівчата із його фан-клубу надсилають йому відверті знімки самі та звернувся до них із проханням робити це у неробочий час, адже завдяки папараці можуть стати відомими на всю країну.

Переписка із Жириновським у Раді

У лютому 2020 року Кива під час парламентського засідання переписувався із російським політиком Володимиром Жириновським, якого нардеп із ОПЗЖ підписав «Жирик Владимир Вольф». Під час спілкування з російським колегою Кива, використовуючи нецензурну лайку, скаржився на непрофесійний уряд та неможливість відновити дружні стосунки між Україною і РФ. Коментуючи цей інцидент, Кива заявив, що не бачить у спілкуванні з Жириновським нічого недозволеного. Втім, у пресслужбі Жириновського від Киви «відхрестилися», заявивши, що не знають, хто це такий.

Пропозиція перейменувати проспект Бандери

У липні 2020 року Кива висловив ідею перейменувати проспект Степана Бандери у Києві на проспект Джорджа Флойда. Загиблого афроамериканця він назвав «чорношкірим великомучеником» та запропонував включити Флойда до списку «Небесної сотні» як людину, яка розпочала «Революцію Гідності» у США.

Зазначимо, Ілля Кива, родом із Полтавщини, працював у міліції та був призначений командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Полтавщина», створеного управлінням МВС України в Полтавській області на базі батальйону «Полтава», роти «Кременчук» і роти «Мирний», якою до того командував сам Кива.

У 2014 році наказом тодішнього глави МВС Авакова його призначили заступником начальника УМВС України в Донецькій області, потім перевели на посаду в Херсонській області.

«Чесно» зазначає, що у 2014 році Кива був одним з керівників «Правого сектору» та довіреною особою Дмитра Яроша на виборах президента 2014-го.

Під час роботи у правоохоронних органах Кива потрапляв у скандали через дискримінаційні висловлювання на адресу ЛГБТ, людей, що вживають наркотики, жителів окупованих територій, а також стосовно розголошення персональних даних.

У 2019 році Кива балотувався на посаду президента України від «Соціалістичної партії України» як її член, а за два роки до того мав конфлікт щодо посади очільника цієї партії.

Кива обрався до Верховної Ради IX скликання від партії «Опозиційна платформа – За життя», став членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. За час депутатства неодноразово потрапляв у заголовки ЗМІ через свої висловлювання, був фігурантом журналістських розслідувань: про 1,2 млн грн «доходу» від жомової ями, про скандальний захист кандидатської дисертації тощо.

В Україні щодо Киви та його соратників порушили низку кримінальних справ, у листопаді ексдепутата заочно засудили до 14 років ув'язнення за держзраду та посягання на територіальну цілісність України.

Як повідомлялося, сьогодні у Підмосков'ї було виявлено тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви. Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

До слова, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Ілля Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії. За попередньою інформацією його знайшла співробітниця готелю. Кива лежав на животі обличчям у снігу, і навколо нього була велика калюжа крові.

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Теги: ЗМІ депутат смерть скандал Ілля Кива

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