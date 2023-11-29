Аварія на шахті в Польщі: одна людини загинула

Нещасний випадок стався у вугільній шахті в місті Явожно

Причиною аварії став неконтрольований прорив трубопроводу

У вугільній шахті імені Собеського, що в місті Явожно на півдні Польщі, у вівторок сталася аварія, унаслідок якої загинув гірник. Про це пише PAP.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Аварія на шахті сталася на глибині 500 метрів близько 15:45 за місцевим часом.

Вище гірниче управління в Катовіце сказало, що, за попередніми даними, причиною став неконтрольований прорив трубопроводу, який заповнювали водою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, гірники виконували роботи з промивання трубопроводу.

Трьох працівників шахти вже підняли на поверхню. Двох постраждалих доставили до лікарні, у третього констатували смерть. Ще двоє залишаються в шахті й не виходять на зв'язок.

«Триває рятувальна операція. Компанія надає психологічну допомогу співробітникам і сім'ям загиблих», – зазначив Марцін Маслак, речник компанії-власника шахти Tauron Wydobycie.

Вище гірниче управління в Катовіце спершу повідомляло про чотирьох загиблих у результаті аварії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з офіційними даними, з початку року в Польщі внаслідок нещасних випадків на шахтах загинуло 11 людей, а минулого року зафіксували 36 нещасних випадків на шахтах зі смертельними наслідками.

Нагадаємо, у жовтні на шахті імені Костенка АТ «АрселорМіттал Теміртау» у Карагандинській області Казахстану сталася аварія. Ймовірно, через вибух газометану на шахті загинув 21 гірник.