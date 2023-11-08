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Після останнього дзвоника пройшла курси та пішла служити. Згадаймо вчительку Надію Смук

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Після останнього дзвоника пройшла курси та пішла служити. Згадаймо вчительку Надію Смук
Бойова медикиня Надія Смук
фото з відкритих джерел

Спершу жінка займалась волонтерством, а у липні 2022 року доєдналася до ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Надію Смук.

23 жовтня цього року під Авдіївкою внаслідок артилерійського обстрілу, коли намагалася допомогти побратимам, загинула 40-річна Надія Смук з Буковини. Вона служила в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях.

Певний час Надія жила і працювала у Варшаві
Певний час Надія жила і працювала у Варшаві
фото з відкритих джерел

Надія народилася у 1983 році. Закінчила Чернівецький педагогічний коледж імені Юрія Федьковича, була вчителькою. Певний час вона жила і працювала у Варшаві. Була активною учасницею Клубу українських жінок, який було створено у травні 2014 році з ініціативи фонду «Наш вибір» (з 2022 року – фонд «Український дім»). Брала участь у майстер-класах, їздила у робочі візити з клубом.

«Надя чомусь відразу запам’яталась. Попри напружений графік роботи, вона все ж знаходила час на розвиток – і саме такі зустрічі у Клубі її найбільше цікавили», – зауважила Тетяна Левінська, членкиня ради фонду «Український дім» та засновниця Клубу українських жінок у Варшаві.

Надія була активною учасницею Клубу українських жінок з 2014 року
Надія була активною учасницею Клубу українських жінок з 2014 року
фото з відкритих джерел

У часи пандемії коронавірусу Надія повернулася додому на Буковину, де працювала репетитором польської мови, а також вчителем у сусідньому селі Кулівці.

Після початку повномасштабної російської агресії займалася волонтерством. У липні 2022 року вирішила добровільно вступити до лав Збройних Сил України, де виконувала завдання старшого бойового медика. Вона надавала першу медичну допомогу пораненим воїнам, інструктувала військовослужбовців у наданні самодопомоги, а також займалася транспортуванням хворих до лікарень.

Про те, що Надія Смук вступила до лав ЗСУ рідні дізналися, коли жінка була вже на фронті. До цього у неї не було військового досвіду. «Вона – перша жінка з села, яка пішла на фронт. Після останнього дзвоника пройшла курси парамедикині та пішла служити», – сказала вчителька Надії Лілія Королик.

Найкраща подруга загиблої Оксана розповіла, що Надія майже не розповідала про війну. «Ми дружили з дитинства до сьогоднішнього дня. Надія була настільки сильна духом людина, настільки розумна, добра, смілива. Мені дуже шкода, що ми втратили таку людину. Коли я питала, де ти, вона казала, щоб я не переймалась, що вона в безпеці», – поділилася Оксана.

Надія Смук стала першою військовою з Кадубовецької громади, яка загинула на війні, зазначила директорка місцевої школи Галина Глинська. «Вона завжди була за справедливість. Вона дуже любила Україну. У неї були такі принципи національності, гідності. Надія брала участь в Революції Гідності», – розповіла Глинська.

За більш ніж рік на фронті Надія служила в гарячих точках в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Загинула в районі села Степове біля Авдіївки. За словами брата Надії Дмитра Смука, вона з побратимами майже півтори доби перебувала на позиціях, які масово обстрілювали з артилерії російські військові. Коли намагалася допомогти побратимам, прилетів снаряд. Через травми Надію не могли впізнати. Для цього проводили додаткові експертизи.«Я надзвичайно пишаюся своєю сестрою, тому що вона є взірцем для нас. Вона є героєм. В наших реаліях не кожен чоловік може виконати такі завдання, на які вона свідомо йшла», – сказав брат.

«Вона любила допомагати, любила готувати, готувала млинці та салати для солдатів. Коли я питала, вона завжди казала, що вона у безпеці, що важко, але воно того варте. Хлопці намагаються зробити так, щоб їй було там комфортно як дівчині. Вона дуже любила тварин. У неї навіть був голуб на ім’я Паоло, якого вона приручила, а потім доглядала за собакою на фронті. Казала, що їх добре навчають у війську, що навіть допомагає своїм друзям, у яких справи йдуть гірше, і що вона там дуже потрібна», – поділилась подруга Мартина Биковська.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: пам'ять смерть парамедики Чернівецька область

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