Авіаексперт спрогнозував, що буде з виробництвом важких бомбардувальників у РФ

Російська промисловість ремонтує бомбардувальники за рахунок старих літаків

Авіапарк бомбардувальників, які РФ використовує проти України, скорочується, адже літаки все частіше виходять з ладу через свій вік, а будувати нові військові повітряні судна росіяни вже не можуть. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив науковий співробітник полтавського Музею важкої бомбардувальної авіації, колишній помічник командира Ту-22М3 Геннадій Дерикаптан.

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«Немає у них можливостей будувати нові. Але можуть ремонтувати, переобладнувати. От візьмемо літак Ту-160. У його основі – титанова балка, на яку практично усе закріплюється. Тобто шасі, крила, навколо неї будується фюзеляж. Таких балок у них немає. Їх давно виробляли. Вже заводу того, мабуть, немає, який виробляв ці титанові балки. Тому росіяни для ремонту можуть використовувати балки з інших таких же літаків. Але будівництвом нових машин це не назвеш», – сказав Дерикаптан.

Авіаексперт навів приклад – щоб повернути у стрій старий законсервований літак Ту-22М3 знадобиться щонайменше рік роботи і це за умови, що є запчастини, обладнання, двигуни. Саме тому росіяни ремонтують одні літаки за рахунок інших.

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Дерикаптан розповів, що супутникові знімки аеродрому міста Енгельс, де 5 грудня пролунав вибух, показали не лише пошкоджені літаки, а й літаки, які росіяни розбирають на запчастини.

«Бачив на Google maps лише один з літаків Ту-95, який стоїть без крил. Але це не пов’язано із вибухом чи вибухами. Поряд з ним також Ту-160 стоїть. Я думаю, що це літаки-донори для інших», – сказав науковий співробітник.

Колишній пілот зазначив, що через поганий технічний стан військових літаків в РФ почастішали авіакатастрофи.

«Всім цим важким бомбардувальникам понад 30 років. Ту-160 почали ставити на озброєння десь у 1988-1989 роках. За належного догляду їм можуть продовжувати терміни експлуатації. Так чи інакше, літаки все одно старіють і потім стаються такі катастрофи, як під час посадки Ту-22М3 у Мурманську три роки тому, коли у літака відпала носова частина», – сказав авіаексперт.

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Як повідомлялося, в РФ відбулася чергова авіакатастрофа російського військового літака. Жителі Приморського краю Росії зазняли відео авіатрощі.

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