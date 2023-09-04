«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії

Гетманцев вважає, що існує ще багато інших питань від перинатальної медицини до державної допомоги, що зупиняють українців народжувати дітей

Данило Гетманцев: «Якщо просто прийняти рішення про підвищення виплат, це ніяк не вплине на демографію»

Підвищення рівня виплат при народженні дитини навряд чи сильно вплине на демографічну ситуацію в країні. Адже існує багато інших факторів, які зупиняються молоді подружні пари заводити дітей. Про це заявив у розмові із «Главкомом» голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

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«Я достатньо глибоко займався цим питанням: у мене є ще довоєнний законопроєкт про підняття виплат у зв'язку з народженням до 50-100-150 тис. грн. відповідно на першу, другу та третю дитину (звісно, по цифрах він вже потребує актуалізації). Він не був прийнятий у зв'язку з війною. Я погоджуюся, що виплати при народженні мають зрости, але демографічну проблему не можна вирішити лише за гроші. Люди не народжують за гроші», – зазначив економіст.

Гетманцев також додав, що питання вирішення демографічної проблеми – це цілий комплекс заходів в напрямку стимулювання народжуваності.

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«По-перше, це про покращення рівня життя, впровадження політики збільшення доходів сімей, зменшення безробіття, яке зараз через війну на дуже високому рівні. По-друге, це забезпечення житлом, адже кожній дорослій людині, а ще більше дитині, потрібний свій житловий простір. По-третє, це відновлення та розвиток інфраструктури. Ви розумієте, скільки тисяч дитячих садочків, шкіл, поліклінік, лікарень, позашкільних закладів знищено ворогом. Марно розраховувати на те, що подружжя наважиться заводити нових дітей в умовах, коли їх не буде де навчати чи лікувати», – наголосив він.

Голова комітету Ради уточнив, що існує ще багато інших питань від перинатальної медицини до державної допомоги сім’ям з дітьми, що опинились у складних обставинах. «Це далеко не повний перелік факторів, але якщо їх поступово почати вирішувати, тоді і підвищення виплат при народженні матиме сенс. А якщо просто прийняти рішення про підвищення виплат, це ніяк не вплине на демографію», – наголосив Гетманцев.

Як повідомлялося, демографи очікують серйозного падіння народжуваності в Україні. В інтерв’ю «Главкому» радник прем’єр-міністра, керівник Центру економічного відновлення Кирило Криволап розповів, що робитиме держава, аби рятувати Україну.

За словами Криволапа, економічне зростання – не панацея від демографічних проблем.