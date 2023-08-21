Бізнес на поїздках до Румунії. Чим сусідня країна приваблює українців

В першу чергу українців притягують низькі ціни та якість румунських товарів

Чернівчанка Олена вже років десять щомісяця навідується до Румунії. Купує там 90 відсотків усього: продуктів, одягу, хімії. Каже, там чимало недорогих та якісних речей. Скуповується у супермаркетах Lidl, Pepco, а також величезному торговому центрі Iulius Mall Suceava. Тож чим Румунія так приваблює українців, про це йдеться в матеріалі газети Молодий буковинець.

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Зокрема, в першу чергу українців притягують низькі ціни та якість румунських товарів.

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Українці масово скуповують товари в супермаркетах Румунії фото: Молбук

«Беру там м’ясо, ковбаси, сири, різні фрукти. Наприклад, мене щоразу дівчата на роботі просять привезти їм звідти авокадо. В Румунії сіточка із семи штук коштує від 110 до 130 гривень, а у нас один плід вартує близько 50 гривень. Також купую там усю хімію: пральний порошок, засіб для миття посуду, гелі для унітаза. Влаштовує і якість, і ціна. Наприклад, велика пачка гелю для миття посуду там коштує орієнтовно 60 гривень. Також на 20-30 гривень дешевші антиперспіранти», – пояснила Олена.

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Як каже жінка, є й ті, хто їздить винятково за ліками, адже там вони якісніші та дешевші.

Також чернівчанка стверджує, у сучавському аеропорту імені Штефана Великого – дуже багато українців, часом чи не більше, ніж румунів. Для багатьох людей поїздки в Румунію вже стали бізнесом, а покупки набули таких масштабів, що почали дратувати румунів.

«Колись місцеві нам усміхалися, допомагали, підказували. Зараз же вони не дуже раді нас бачити. Наші змітають усе, гребуть, ніби кінець світу. Якось надвечір зайшла у Lidl щось придбати – нічого вартісного вже не знайшла. Бачу – під магазином купа бусів з чернівецькими номерами. При цьому штовхаються, йдуть без черги, хаотично паркуються. Звісно, не всі, але таких вистачає», – розповідає Олена.

Наразі до України можна ввозити товару вартістю не більше €50 на людину, якщо повертаєтеся того ж дня. Якщо пізніше як три дні – ліміт зростає до €500. Відтак, щоби набрати необхідне, Олена бере з собою всіх членів родини: дитину, бабусь-дідусів. Утім, жінка запевняє, що їздить для власних потреб, а от багато буковинців, за її спостереженнями, скуповують усе в румунських магазинах гуртом, щоби потім перепродати вдома.

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Нагадаємо, Україна та Румунія домовилися про співпрацю у забезпеченні транзиту українських товарів та щодо відкриття нового пункту пропуску на кордоні.

До слова, в липні 2023 року ціни в Україні знизилися на 0,6%. В останній раз місячна дефляція була зафіксована у серпні 2021 року (-0,2%). Споживча інфляція в річному вимірі (р/р) продовжила сповільнюватися – до 11,3% з 12,8% у червні. Фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу НБУ.