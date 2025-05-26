Координаційний штаб пояснив, чому з полону повернувся військовий, який зрадив Україну

У 2021 році Анатолій Тараненко перейшов на бік росіян та навіть хотів воювати про України

За словами Юсова, Україна не мала можливості впливати на списки обміну

Російська Федерація під час масштабного обміну полоненими передала Україні дезертира, який у 2021 році перейшов на бік росіян. За словами заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, Україна не могла впливати на списки полонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Україна не мала можливості впливати на списки обміну, зокрема через стислий термін підготовки – обмін провели менш ніж за тиждень. «Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого була готова передати, Україна – також», – каже він.

Як повідомляв «Главком», у полоні Анатолій Тараненко, як свідчать ті, хто з ним «сидів», просив у росіян ніж, щоб катувати своїх співгромадян, та висловлював побажання отримати громадянство РФ, аби воювати на боці ворога. Колаборант став «героєм» багатьох публікацій російських медіа, які здійснювали інформаційний супровід агресії Росії.

Нагадаємо, 23, 24 та 25 травня Україна провела масштабний обмін полоненими «1000 на 1000». Проте командир «Азова», полковник Денис Редіс Прокопенко обурився через обмін полоненими. Редіс зауважує, що в рамках обміну 1000 на 1000 додому не повернувся жоден військовослужбовець 12-ї бригади «Азов» «зате повернувся покидьок, який просив ножа у вертухаїв, щоб різати наших бійців». Редіс закликав владу шукати шляхи, які допомогли б звільнити азовців.

У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, що серед звільнених військовополонених у форматі «тисяча на тисячу» не було бійців 12 бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов», оскільки це Росія визначала, кого готова віддати.

До слова, військовий бригади «Азов», який обороняв Маріуполь і потрапив у російський полон, Геннадій Харченко заявив, що влада не виконує обіцянки щодо повернення додому полонених азовців. Натомість майже під час кожного обміну полоненими до України повертаються зрадники та дезертири.