«Я їду додому»: зворушливі відео зі звільненими воїнами

Із деяких підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше

Україна сьогодні, 24 травня, повернула з російського полону 307 воїнів. Омбудсмен Дмитро Лубінець поділився зворушливим відео зі звільненими. Про це повідомляє «Главком».

«Довгий шлях додому. Через холод неволі, тишу очікування та через біль, що не вбив віру», – зазначив Лубінець.

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Як зазначили у Коордштабі з питань поводження з військовополоненими, з деяких підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

«Я хочу передати своїй родині, щоб зі мною все в порядку. Я був пів року у полоні і я їду додому. Очікуйте мене, будь ласка», – сказав один зі звільнених воїнів.

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Як відомо, 23 травня, до України повернулися 390 українців, що стало першим етапом реалізації цієї масштабної домовленості. За словами президента України Володимира Зеленського, учорашній обмін був уже шостим цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених з полону українців – як цивільні, так і військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Президент Зеленський наголосив, що домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Він підкреслив, що повернення всіх українців із російської неволі є одним із ключових завдань для України.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловили занепокоєння позицією Росії під час цих переговорів, відзначивши, що саме Москва гальмує процес припинення вогню.