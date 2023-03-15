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Луценко пояснив, за що поважає Залужного та Сирського

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Луценко пояснив, за що поважає Залужного та Сирського
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський
фото з відкритих джерел

Відкликаний з Бахмута ексгенпрокурор вважає, що це місто потрібно і далі захищати

Юрій Луценко категорично проти того, аби будувати схеми персонального протистояння у командуванні ЗСУ. І Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, і командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в лавах ЗСУ мають великий авторитет. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині воює в ЗСУ.

«Якщо командування бачить, що можна збільшити боєкомплект, Бахмут, який виконує дуже важливу роль, можна і потрібно захищати. Якщо боєкомплекту немає – командування, і тільки воно, повинне прийняти інше рішення. Я взагалі вважаю, що солдат не має приймати рішення щодо того, що він повинен захищати, а що – ні», – зазначив Луценко.

Луценко зауважив, що він особисто і всі, з ким він спілкувався, довіряють генералу Залужному.

«Впевнений, що він ухвалить компетентне рішення. Боротися будемо стільки, скільки можливо. Коли ця можливість викликатиме надмірні виклики, я впевнений, що буде прийняте правильне військове рішення вищим керівництвом», – пояснив екгенпрокурор.

Луценко розповів, що найбільша повагадо Залужного з’явилася, коли він в інтерв’ю одному з англомовних видань вилив відро холодної води на «свідків рожевих єдинорогів єдиного марафону». Він не побоявся сказати, що до перемоги ще далеко, що ворог сильний. Водночас було ясно, що головком знає, що робити, має план. 

«Сирський командує обороною Бахмута і також у моїх очах заслужив авторитет блискучою операцією на Харківщині.  Від професійних військових я чув багато позитивного про цю операцію. Мінімум три-чотири рази у ході цих маневрових дій він переграв росіян і звільнив велику частину нашої території без помітних втрат. Чую і критичні слова про Соледар, але час покаже». – додав Луценко.

Нагадаємо, що Луценко також пояснив, чому росіяни тактично перемагають на деяких ділянках фронту.

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Теги: Юрій Луценко Александр Сирский Валерій Залужний Бахмут росіяни Соледар

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