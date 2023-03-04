Міжнародна федерація гімнастики продовжила санкції для спортсменів із Росії та Білорусі

Спортивна федерація продовжила заходи, вжити проти країн-агресорок ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) продовжила заборону на участь у змаганнях спортсменів і чиновників із РФ та Білорусі. Про це йдеться на сайті FIG.

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Пресслужба федерації нагадала причину обмежень: «на жаль, конфлікт в Україні, що почався понад рік тому, досі триває».

«Враховуючи виняткові обставини, пов’язані з цим конфліктом, Виконавчий комітет FIG вирішив на основі нової статті 13.3 Статуту FIG, що діє з 1 січня 2023 року, підтвердити заходи, вжиті 26 лютого 2022 року та 4 березня 2022 року, зокрема захід, згідно з яким російські та білоруські спортсмени та офіційні особи, включаючи суддів, не мають права брати участь у змаганнях FIG або змаганнях, санкціонованих FIG, до подальшого повідомлення», – зазначається в заяві.

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Водночас федерація додала, що продовжить моніторити загальну ситуацію і може змінити рішення залежно від обставин.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту України відповіло, чому російські атлети, які підтримують злочини Путіна, досі не під санкціями. До слова, це питання регулярно піднімає «Главком». Український спортивний ресурс Tribuna створив базу таких спортсменів та закликає прихильників спорту відправляти інформацію для її наповнення. Лише ця база містить перелік з понад ніж 220 російських спортивних діячів, які прямо чи опосередковано підтримали російську агресію проти України.

Водночас Міжнародний олімпійський комітет не полишає спроб повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.