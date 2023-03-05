Тактика росіян стає все більш терористичною – Міноборони

Окупанти обстрілюють регіони, вбивають цивільне населення, знищують інфраструктуру, тому що не мають успіхів на передовій

Росіяни у війні проти України обирають дедалі більш терористичний шлях через те, що відсутні будь-які успіхи військових РФ на фронті. Про це заявив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає Укрінформ.

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«Росіяни у відчаї, через відсутність успіху на фронті їхня тактика стає все більш терористичною, вони обстрілюють регіони, вбивають цивільне населення, знищують інфраструктуру», – зазначив посадовець.

Він додав, що з поверненням українського прапора на деокуповані території життя там відновлюється, і цей процес є одним із найскладніших викликів, які долає Україна.

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«Ми боремося за людей, що жили й живуть у населених пунктах, які противник намагався загарбати. На нас лежить величезна відповідальність – зробити все, щоб відновити там безпечні умови», – підкреслив Павлюк.

Нагадаємо, раніше Міноборони назвало найгарячішу точку фронту.

Крім того, Буданов розповів, що допоможе Україні переломити хід війни.

До слова, триває 374-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 10 авіаційний ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України.