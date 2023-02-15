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Прем’єр Швеції в Україні, Росія стягує авіацію до кордонів. Головне за 15 лютого

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Прем’єр Швеції в Україні, Росія стягує авіацію до кордонів. Головне за 15 лютого
Швеція готова і надалі допомагати Україні
фото:www.president.gov.ua

Прем'єр Швеції Крістерссон наголосив, що Швеція не виключає поставок Україні шведських винищувачів

Прем’єр Швеції відвідав Україну, Зеленський знову прокоментував вступ України до ЄС, Росія стягує авіацію до кордонів, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь, Швеція дасть зброю Україні, РФ хотіла викрасти українські судна в Іспанії. Ці та інші події 15 лютого ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин. 

Прем’єр Швеції прибув із неоголошеним візитом до України

Сьогодні з неоголошеним візитом до України прибув прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Про це повідомив глава української держави Володимир Зеленський. У першому півріччі 2023 року Швеція головує в Раді Євросоюзу, тож значна частина перемовин була присвячена саме загальноєвропейським питанням.

Вступ України в ЄС: Зеленський розповів, коли розпочнуться переговори

Україна може розпочати переговори про вступ до Євросоюзу вже цього року. Президента Володимир Зеленський не бачить жодних ознак, які б перешкоджали цьому. Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Росія стягує авіацію до кордону з Україною. ЗСУ відреагували

Збройні сили України готові до можливого масованого авіаційного нальоту росіян. Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Рятуйся хто може. Чому США, Канада і Франція закликали своїх громадян покинути Росію та Білорусь

Сполучені Штати, Канада і Франція  закликали своїх громадян виїхати з Росії та Білорусі. Приміром, Канада зробила це із формулюванням «через довільне застосування місцевих законів та війну між Росією та Україною».

Поставки шведської зброї: прем'єр зробив нові заяви

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон не виключив майбутнього рішення про надання Україні бойових літаків, але зазначив, що така допомога вимагатиме міжнародної коаліції. 

Судова революціонерка чи умовний керівник? Хто така Віра Михайленко, нова голова Антикорсуду

У системі антикорупційних органів – чергове кадрове поповнення, а точніше зміна позицій. На загальних зборах суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) головою установи обрано Віру Михайленко. Це призначення давно назріло, бо з 7 травня 2022 року ВАКС працював з виконуючим обов’язки голови.

РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії

Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам Росії привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України.

МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань

У МОК вважають, що країни, які закликають до бойкоту Олімпіади 2024, не повинні ігнорувати права людини та виступати «у мирній конкуренції».

Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах  понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

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Теги: Швеція Бахмут переговори майно права людини Україна Володимир Зеленський Іспанія Франція Канада санкції міністр росія Білорусь Вугледар

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