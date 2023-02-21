Новий скандал. На Парламентську Асамблею ОБСЄ їдуть росіяни, які голосували за окупацію України

Україна обурена візитом росіян до Відня та бойкотуватиме сесію Парламентської Асамблеї 24 лютого

Парламентська Асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) видала візи росіянам, які голосували за окупацію України. Вони їдуть до Відня на річницю повномасштабного вторгнення. Про це у вівторок, 21 лютого, повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

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«Найганебніша подія цього тижня відбудеться у Відні. Парламентська Асамблея ОБСЄ, яка пройде в річницю російського повномасштабного вторгнення, видала візи росіянам, депутатам Держдуми, які голосували за окупацію України, і кремлівським пропагандистам. Російська делегація, яка 23-24 лютого буде у Відні, нараховує більше 60 різномастних покидьків», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Вона наголосила, що українська делегація бойкотуватиме ПА ОБСЄ, готуватиме акції протесту.

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«Ми не зайдемо до зали, де проходитиме зимова сесія. У той же час разом з українцями, які зараз у Відні, ми готуємо акції протесту. І закликаємо інші делегаціі бойкотувати Асамблею. Росія має бути виключена з ОБСЄ як держава, яка підірвала безпеку Європи. ОБСЄ і її парламентська асамблея потребує реформування, бо сьогодні це абсолютно імпотентна організація, не здатна виконувати свої базові завдання», – додала Геращенко.

Народна депутатка наголосила, що не може бути переговорів з терористами та вбивцями.

«Люди, які збираються у Відень, мають сидіти на лаві підсудних міжнародного трибуналу, який обов’язково буде створено», – сказала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що у листопаді про наміри бойкотувати роботу ПА ОБСЄ повідомляла українська делегація. Як заявила її член Євгенія Кравчук, у Києві мають намір дотримуватись цієї лінії, поки організація не виключить представників Росії.

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До слова, у Литві також заявили заявили, що бойкотуватимуть ПА ОБСЄ, якщо в ній братимуть участь росіяни.