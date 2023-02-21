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Новий скандал. На Парламентську Асамблею ОБСЄ їдуть росіяни, які голосували за окупацію України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новий скандал. На Парламентську Асамблею ОБСЄ їдуть росіяни, які голосували за окупацію України
Росіяни поїдуть на сесію ПА ОБСЄ на річницю повномасштабного вторгнення
фото: з відкритих джерел

Україна обурена візитом росіян до Відня та бойкотуватиме сесію Парламентської Асамблеї 24 лютого

Парламентська Асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) видала візи росіянам, які голосували за окупацію України. Вони їдуть до Відня на річницю повномасштабного вторгнення. Про це у вівторок, 21 лютого, повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко.

«Найганебніша подія цього тижня відбудеться у Відні. Парламентська Асамблея ОБСЄ, яка пройде в річницю російського повномасштабного вторгнення, видала візи росіянам, депутатам Держдуми, які голосували за окупацію України, і кремлівським пропагандистам. Російська делегація, яка 23-24 лютого буде у Відні, нараховує більше 60 різномастних покидьків», – написала вона на своїй сторінці в Facebook. 

Вона наголосила, що українська делегація бойкотуватиме ПА ОБСЄ, готуватиме акції протесту. 

«Ми не зайдемо до зали, де проходитиме зимова сесія. У той же час разом з українцями, які зараз у Відні, ми готуємо акції протесту. І закликаємо інші делегаціі бойкотувати Асамблею. Росія має бути виключена з ОБСЄ як держава, яка підірвала безпеку Європи. ОБСЄ і її парламентська асамблея потребує реформування, бо сьогодні це абсолютно імпотентна організація, не здатна виконувати свої базові завдання», – додала Геращенко. 

Народна депутатка наголосила, що не може бути переговорів з терористами та вбивцями.

«Люди, які збираються у Відень, мають сидіти на лаві підсудних міжнародного трибуналу, який обов’язково буде створено», – сказала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що у листопаді про наміри бойкотувати роботу ПА ОБСЄ повідомляла українська делегація. Як заявила її член Євгенія Кравчук, у Києві мають намір дотримуватись цієї лінії, поки організація не виключить представників Росії.

До слова, у Литві також заявили заявили, що бойкотуватимуть ПА ОБСЄ, якщо в ній братимуть участь росіяни. 

Теги: росія Ірина Геращенко Відень росіяни ОБСЄ

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