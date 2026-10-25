Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Львів попрощався з народним артистом Федором Стригуном

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Львів попрощався з народним артистом Федором Стригуном
Федір Стригун був актором театру й кіно, режисером, педагогом і професором
фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook

Митець присвятив українській сцені понад пів століття, зіграв більш як сотню театральних ролей і поставив десятки вистав

Львівщина провела в останню путь народного артиста України Федора Стригуна, який помер 23 жовтня на 87-му році життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Львівської обласної державної адміністрації.

Очільник Львівщини Максим Козицький висловив співчуття родині актора, його близьким і всій театральній спільноті. Він наголосив, що голос митця, його ролі та відданість українській сцені назавжди залишаться частиною культурної пам’яті.

«Його голос, його ролі, його безмежна відданість українській сцені назавжди залишаться частиною нашої культурної пам’яті», – написав Максим Козицький.

Львів попрощався з народним артистом Федором Стригуном фото 1
фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook.

Федір Стригун був актором театру й кіно, режисером, педагогом і професором. Значну частину творчого життя він присвятив Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької у Львові. З 1965 року працював у цьому театрі, а з 1987-го до 2019 року обіймав посади художнього керівника та головного режисера.

Львів попрощався з народним артистом Федором Стригуном фото 2
фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook.

Творчий шлях Федора Стригуна

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року в селі Томашівка на Черкащині. У 1961 році закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Після навчання працював у Запорізькому драматичному театрі, а згодом переїхав до Львова.

За роки роботи на сцені актор виконав понад сотню ролей, а як режисер поставив більш як 30 вистав. Серед його робіт – «Гайдамаки» за твором Тараса Шевченка, «Маруся Чурай» за романом у віршах Ліни Костенко, «Гамлет» і «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра. Стригун також відроджував інтерес до творчості композитора Ярослава Барнича, поставивши його оперети «Гуцулка Ксеня» та «Шаріка».

Глядачі знають митця і за ролями в кіно. Він знімався у фільмах «Пропала грамота», «Запорожець за Дунаєм», «Дударики» та «Камінна душа». Загалом у його кінематографічному доробку – понад 20 стрічок.

Очільник Львівщини Максим Козицький висловив співчуття родині актора, його близьким і всій театральній спільноті. Він наголосив, що голос митця, його ролі та відданість українській сцені назавжди залишаться частиною культурної пам’яті.

«Його голос, його ролі, його безмежна відданість українській сцені назавжди залишаться частиною нашої культурної пам’яті», – написав Максим Козицький.

Федір Стригун був актором театру й кіно, режисером, педагогом і професором. Значну частину творчого життя він присвятив Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької у Львові. З 1965 року працював у цьому театрі, а з 1987-го до 2019 року обіймав посади художнього керівника та головного режисера.

6 фото
На весь екран
фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook

Творчий шлях Федора Стригуна

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року в селі Томашівка на Черкащині. У 1961 році закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Після навчання працював у Запорізькому драматичному театрі, а згодом переїхав до Львова.

За роки роботи на сцені актор виконав понад сотню ролей, а як режисер поставив більш як 30 вистав. Серед його робіт – «Гайдамаки» за твором Тараса Шевченка, «Маруся Чурай» за романом у віршах Ліни Костенко, «Гамлет» і «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра. Стригун також відроджував інтерес до творчості композитора Ярослава Барнича, поставивши його оперети «Гуцулка Ксеня» та «Шаріка».

Глядачі знають митця і за ролями в кіно. Він знімався у фільмах «Пропала грамота», «Запорожець за Дунаєм», «Дударики» та «Камінна душа». Загалом у його кінематографічному доробку – понад 20 стрічок.

Нагадаємо, 21 жовтня «Главком» повідомляв, що Федір Стригун перебував у лікарні після операції. Син актора Назар Стригун розповів про витрати на лікування та реабілітацію батька й звернувся по фінансову підтримку. А вже 23 жовтня актора не стало.

Читайте також:

Теги: похорон народний артист театр Львів актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роботи на старому Голосківському кладовищі завершили раніше, ніж планували
Ексгумацію польських і німецьких військових у Львові завершили: що виявили
3 жовтня, 00:15
Російські атаки мають на меті не лише знищення інфраструктури, а й залякування жителів
Зеленський назвав чотири міста, які стануть головними цілями ударів РФ взимку
2 жовтня, 14:19
Садовий відмовився від зарплати через «заморожені» державою 500 млн грн Львова
Садовий заявив про невиплати зарплат двірникам і водіям трамваїв через блокування платежів Казначейством
7 жовтня, 15:27
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у Києві 3-4 жовтня
2 жовтня, 14:02
Азаров поширив фейк про заборону кричати російською під час пологів
«Кричати під час пологів тільки українською». Азаров поширив фейк
1 жовтня, 17:27
Наслідки російського удару по Львівщині 18 жовтня
Уламок російського дрона пробив дах будівлі під Львовом: фото наслідків
18 жовтня, 13:34
Водночас місто ще не отримало коштів для автобусних перевізників і компенсацій за пільгові перевезення
Львів отримав перші 40 млн грн після блокування платежів – Садовий
19 жовтня, 20:40
Богдан Бенюк показав свого онука Ярему Підгору
Вже вищий за знаменитого дідуся. Богдан Бенюк вийшов у світ із 15-річним онуком (фото)
23 жовтня, 18:44
Іво Бобул у червні відзначив 73-річчя
Іво Бобул вразив перевтіленням після схуднення (фото)
23 жовтня, 18:27

Суспільство

26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Львів попрощався з народним артистом Федором Стригуном
Львів попрощався з народним артистом Федором Стригуном
У Житомирі виникла парадоксальна ситуація з цінами на оренду квартир
У Житомирі виникла парадоксальна ситуація з цінами на оренду квартир
Графіки відключення світла 26 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 26 жовтня 2026 року. Дані «Укренерго»
Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року
Погода в Україні на тиждень: 26 жовтня – 1 листопада 2026 року
Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: кому зірки обіцяють нові можливості, а кому варто пригальмувати
Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: кому зірки обіцяють нові можливості, а кому варто пригальмувати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
106K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
60K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua