Львів попрощався з народним артистом Федором Стригуном

Митець присвятив українській сцені понад пів століття, зіграв більш як сотню театральних ролей і поставив десятки вистав

Львівщина провела в останню путь народного артиста України Федора Стригуна, який помер 23 жовтня на 87-му році життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Львівської обласної державної адміністрації.

Очільник Львівщини Максим Козицький висловив співчуття родині актора, його близьким і всій театральній спільноті. Він наголосив, що голос митця, його ролі та відданість українській сцені назавжди залишаться частиною культурної пам’яті.

«Його голос, його ролі, його безмежна відданість українській сцені назавжди залишаться частиною нашої культурної пам’яті», – написав Максим Козицький.

фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook.

Федір Стригун був актором театру й кіно, режисером, педагогом і професором. Значну частину творчого життя він присвятив Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької у Львові. З 1965 року працював у цьому театрі, а з 1987-го до 2019 року обіймав посади художнього керівника та головного режисера.

фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook.

Творчий шлях Федора Стригуна

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року в селі Томашівка на Черкащині. У 1961 році закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Після навчання працював у Запорізькому драматичному театрі, а згодом переїхав до Львова.

За роки роботи на сцені актор виконав понад сотню ролей, а як режисер поставив більш як 30 вистав. Серед його робіт – «Гайдамаки» за твором Тараса Шевченка, «Маруся Чурай» за романом у віршах Ліни Костенко, «Гамлет» і «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра. Стригун також відроджував інтерес до творчості композитора Ярослава Барнича, поставивши його оперети «Гуцулка Ксеня» та «Шаріка».

Глядачі знають митця і за ролями в кіно. Він знімався у фільмах «Пропала грамота», «Запорожець за Дунаєм», «Дударики» та «Камінна душа». Загалом у його кінематографічному доробку – понад 20 стрічок.

Очільник Львівщини Максим Козицький висловив співчуття родині актора, його близьким і всій театральній спільноті. Він наголосив, що голос митця, його ролі та відданість українській сцені назавжди залишаться частиною культурної пам’яті.

«Його голос, його ролі, його безмежна відданість українській сцені назавжди залишаться частиною нашої культурної пам’яті», – написав Максим Козицький.

Федір Стригун був актором театру й кіно, режисером, педагогом і професором. Значну частину творчого життя він присвятив Національному академічному українському драматичному театру імені Марії Заньковецької у Львові. З 1965 року працював у цьому театрі, а з 1987-го до 2019 року обіймав посади художнього керівника та головного режисера.

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фото: Львівська обласна державна адміністрація / Facebook

Творчий шлях Федора Стригуна

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року в селі Томашівка на Черкащині. У 1961 році закінчив акторський факультет Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Після навчання працював у Запорізькому драматичному театрі, а згодом переїхав до Львова.

За роки роботи на сцені актор виконав понад сотню ролей, а як режисер поставив більш як 30 вистав. Серед його робіт – «Гайдамаки» за твором Тараса Шевченка, «Маруся Чурай» за романом у віршах Ліни Костенко, «Гамлет» і «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра. Стригун також відроджував інтерес до творчості композитора Ярослава Барнича, поставивши його оперети «Гуцулка Ксеня» та «Шаріка».

Глядачі знають митця і за ролями в кіно. Він знімався у фільмах «Пропала грамота», «Запорожець за Дунаєм», «Дударики» та «Камінна душа». Загалом у його кінематографічному доробку – понад 20 стрічок.

Нагадаємо, 21 жовтня «Главком» повідомляв, що Федір Стригун перебував у лікарні після операції. Син актора Назар Стригун розповів про витрати на лікування та реабілітацію батька й звернувся по фінансову підтримку. А вже 23 жовтня актора не стало.