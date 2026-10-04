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Помер народний артист України Олег Шаварський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Помер народний артист України Олег Шаварський
Олег Шаварський працював у театрі Франка з 1972-го року
фото з відкритих джерел

У липні актору виповнилося 80 років

Помер актор національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, педагог Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, народний артист України Олег Шаварський. Як інформує «Главком», про це повідомили у театрі імені Франка.

«Творчий шлях Олега Шаварського був невіддільний від театру, від глядача та мистецтва, якому він віддав більшу частину свого життя. Його талант і любов до сцени назавжди залишаться в історії театру та в пам’яті тих, кому пощастило знати й бачити його на сцені», – ідеться у повідомленні.

Помер народний артист України Олег Шаварський фото 1

Олегу Шаварському у липні виповнилося 80 років. Він працював у театрі Франка з 1972-го року. Він запам'ятався глядачам яскравими ролями у культових виставах, серед яких «Тев'є-Тевель», «Мартин Боруля», «Ревізор», «Шельменко-денщик» та багатьох інших.

У 1995 році отримав звання Народного артиста України, а у 2020 році став лауреатом престижної премії імені Мар'яна Крушельницького.

Помер народний артист України Олег Шаварський фото 2

Із 1989 року актор викладав в університеті Карпенка Карого. Його іменна майстерня вважалася однією з найпрестижніших кузень кадрів для українського театру та кіно. Він виховав кілька поколінь артистів, які сьогодні формують обличчя сучасної української сцени, грають у провідних театрах країни (зокрема, у Театрі Франка, Театрі на Лівому березі, Молодому театрі) та знімаються в кінопроєктах.

Випускники Шаварського 2024 року та попередніх років продовжують розвивати його акторську школу.

Помер народний артист України Олег Шаварський фото 3

Як писав «Главком», 14 вересня після важкої хвороби пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська. Легендарна актриса театру Франка майже дожила до 100-річчя.

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Теги: Театр Франка народний артист педагог актор

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