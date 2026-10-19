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Львів отримав перші 40 млн грн після блокування платежів – Садовий

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Львів отримав перші 40 млн грн після блокування платежів – Садовий
Водночас місто ще не отримало коштів для автобусних перевізників і компенсацій за пільгові перевезення
фото: Суспільне

Казначейство відновило частину розрахунків міста, однак виплати перевізникам і компенсації за пільговий проїзд досі затримуються

Державна казначейська служба почала проводити платежі Львова, які раніше залишалися заблокованими. Станом на 19 жовтня пройшло близько 20% критичних платежів, на які очікувало місто. Зокрема, на роботу електротранспорту надійшли 40 млн грн. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише «Главком».

За його словами, наразі Казначейство проводить платежі, подані до 21 вересня включно. Платіжні документи, які надійшли пізніше, поки залишаються без руху. «Є добрі новини. Держказначейство почало проводити заблоковані платежі Львова», – написав Садовий у Facebook.

Отримані 40 млн грн призначені для роботи міського електротранспорту. Ці кошти, зокрема, дозволять виплатити зарплати водіям трамваїв і тролейбусів. Також почали надходити гроші на оплату праці двірників.

Водночас місто ще не отримало коштів для автобусних перевізників і компенсацій за пільгові перевезення. Тому, наголосив мер, ситуацію поки не можна вважати повністю вирішеною.

Садовий також повідомив, що Львів очікує на рішення уряду, яке дозволить першочергово проводити платежі для виплати зарплат працівникам комунальної сфери.

Міський голова наголосив, що працівники комунальних підприємств мають отримувати зарплати вчасно, і закликав надати таким виплатам пріоритет. «Не може міністр чи мер отримувати зарплату, поки її не отримали двірник, водій чи інший працівник комунальної сфери», – заявив Садовий.

Варто нагадати, що у Львові двірники почали звільнятися з роботи через невиплату зарплати, оскільки Державна казначейська служба не проводить платежі.

 

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Теги: Андрій Садовий Львів зарплата

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