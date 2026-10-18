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Померла народна артистка України Ольга Осіїк

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Народна артистка України Ольга Осіїк
фото: Волинський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка

Творчий шлях Ольги був пов’язаний із театром у Луцьку, де вона зіграла більш ніж 100 ролей

У віці 79 років померла відома українська акторка, Народна артистка України Ольга Осіїк. Сумну звістку повідомили у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка, передає «Главком».

Уродженка Волині та випускниця Інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого розпочала творчий шлях у 1969 році в Чернівецькому театрі. З 1973 року артистка присвятила свою діяльність Волинському драмтеатру, де втілила понад 100 різнопланових ролей у виставах «Без вини винні», «Оргія», «Дерева помирають стоячи», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» та багатьох інших.

«Висока майстерність, психологічна витонченість, виняткова культура мови й вокалу, відданість сцені та щира підтримка молоді – такою вона назавжди залишиться в нашій пам’яті. Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, колегам та всім шанувальникам її таланту. Світла пам’ять про видатну Актрису житиме в історії українського театру та в наших серцях. Про чин поховання буде повідомлено згодом», – йдеться у повідомленні Волинського облмуздрамтеатру.

Раніше повідомлялося, що відома українська співачка Ірина Федишин, яка на 35-му тижні вагітності втратила доньку, опублікувала великий допис, де розповіла про все, що зараз у неї на душі. 

«Це моє свідчення. Свідчення мами про любов, про материнство, про віру в Бога і про силу продовжувати жити, навіть із розбитим серцем. Приймаю Божу Волю і йду далі. Господи, нехай буде воля Твоя, а не моя. Мені боляче, мені важко, я цього не розумію, чому так, але я це приймаю. Незважаючи на все, це наша дитина, але вона – дитина Божа. Бог дав її і мав право її забрати», – заявила вона у публікації.

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Згодом чоловік української співачки уперше докладно розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. За його словами, під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, під загрозою опинилося й життя артистки. 

До слова, українські акторки Вікторія Білан та Ольга Сумська підтримали співачку Ірину Федишин, яка втратила дитину на 35-му тижні вагітності. Актриси також розповіли про власні непрості історії вагітностей.

Теги: театр акторка смерть

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