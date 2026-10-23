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Помер легендарний український актор і режисер Федір Стригун

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Помер легендарний український актор і режисер Федір Стригун
Федір Стригун був відомим українським актором і режисером, який понад 30 років очолював театр імені Марії Заньковецької у Львові
фото: Андрій Садовий/Telegram

Відомий актор і режисер пішов із життя на 87-му році після тривалої важкої хвороби

Після тривалої та важкої хвороби на 87-му році життя помер народний артист України, актор і театральний режисер Федір Стригун. Значну частину свого життя митець присвятив Львівському національному театру імені Марії Заньковецької, де працював понад пів століття. Про смерть артиста повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає «Главком».

Садовий зазначив, що Федір Стригун присвятив своє життя українському театральному мистецтву. За словами мера, для Львова ім'я актора назавжди залишиться пов'язаним із театром імені Марії Заньковецької.

Міський голова висловив співчуття родині, близьким артиста та всій театральній спільноті.

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року в селі Томашівка Черкаської області. Навчався на акторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого. Після завершення навчання працював у Запорізькому драматичному театрі, а з 1965 року став актором Львівського українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.

Із 1987-го до 2019 року він обіймав посади художнього керівника та головного режисера цього театру. За роки роботи поставив низку вистав, серед яких «Хазяїн», «Суєта», «Гайдамаки», «Маруся Чурай», «Гамлет», «Ромео і Джульєтта» та «Мазепа». Також Стригун повернув на театральну сцену творчість композитора Ярослава Барнича, зокрема його оперети «Шаріка» та «Гуцулка Ксеня».

Помер легендарний український актор і режисер Федір Стригун фото 1
фото: Віталій Курінний/Facebook

За свою творчу кар'єру артист зіграв понад сотню ролей. Глядачам він також відомий за фільмами «Пропала грамота», «Вавилон ХХ», «Камінна душа», «Гуси-лебеді летять», «Поводир» та іншими стрічками.

Помер легендарний український актор і режисер Федір Стригун фото 2
фото: Віталій Курінний/Facebook
Помер легендарний український актор і режисер Федір Стригун фото 3
фото: Віталій Курінний/Facebook

Федір Стригун був академіком Національної академії мистецтв України, професором і завідувачем кафедри режисури Львівського національного університету імені Івана Франка. Також очолював Львівське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України та входив до складу Комітету Національних премій України імені Тараса Шевченка.

За внесок у розвиток українського мистецтва Стригун став лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, а також премій імені Івана Котляревського та Миколи Садовського. Крім того, його відзначили низкою державних нагород.

Нагадаємо, раніше стало відомо про госпіталізацію Федора Стригуна та проведене хірургічне втручання. Про стан здоров'я артиста повідомив його син Назар Стригун, який звернувся до небайдужих із проханням про фінансову допомогу для лікування та реабілітації батька.

За словами Назара Стригуна, операція пройшла успішно, однак витрати на хірургічне втручання та необхідні матеріали виявилися значними. Родина також потребувала коштів для подальшого післяопераційного відновлення артиста.

Син митця подякував усім, хто підтримував родину, та пояснив, що раніше близькі актора не зверталися по фінансову допомогу, проте самостійно покрити всі витрати на лікування було складно.

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Теги: смерть народний артист хвороба

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