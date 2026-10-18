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Під Львовом унаслідок російської атаки пошкоджено логістичний комплекс

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Під Львовом унаслідок російської атаки пошкоджено логістичний комплекс
Вирва на місці влучання на Львівщині
фото: «Суспільне»

У Малехові спалахнула пожежа на складі, а в Мурованому уламки дрона пошкодили два житлові будинки

Сьогодні, 18 жовтня, сили протиповітряної оборони збили два російські безпілотники поблизу Львова. Унаслідок падіння уламків пошкоджено житлові будинки та логістичний комплекс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За інформацією ОВА, близько 10:30 українські військові збили ворожий безпілотник над селом Муроване. Уламки дрона пошкодили два житлові будинки. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Згодом, близько 11:20, сили ППО збили ще один російський безпілотник над Малеховом. Унаслідок цього пошкоджено логістичний комплекс, на території якого загорілася складська будівля. На місцях подій працюють пожежники та інші профільні служби. Інформації про постраждалих у Малехові наразі не надходило.

Нагадаємо, ворог атакував Львівщину безпілотниками і напередодні, 16 жовтня. Унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА в Дублянах Львівської громади постраждав 34-річний чоловік. Він отримав осколкове поранення правого стегна.

Постраждалого доправили до лікарні святого Пантелеймона у Львові, де медики надали йому необхідну допомогу. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Раніше, 13 жовтня, російські безпілотники також атакували населені пункти поблизу Львова. У селі Малехів підбитий ворожий дрон частково зруйнував два житлові будинки та гараж, а також знищив три автомобілі. Загалом пошкоджень зазнали вісім приватних будинків. Унаслідок атаки постраждали троє людей. Тієї ж ночі в селі Муроване збитий російський безпілотник упав на житловий будинок. Унаслідок цього загорілися три будинки та були пошкоджені три автомобілі.

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Теги: дрон безпілотник пожежа обстріл Львів Львівщина

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